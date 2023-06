сегодня



ALBERT BOUCHARD представил новый трек



ALBERT BOUCHARD, известный как один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, опубликовал видео с текстом к новому треку “Transmaniacon”, который будет включён в новый релиз "Imagnos III - Mutant Reformation".



Трек-лист:



“Welcome To Desdanovaland”

“Flaming Telepaths”

“The Queen’s Graveyard”

“Transmaniacon”

“Career of Evil”

“St. Cecilia”

“Curse of the Hidden Mirrors”

“Mountain of Madness”

“Redeemed”

“Mothra & Starfish”

“Godzilla”

“R.U. Red D. 2”

“Sole Survivor”

“E.T.I.”

“Aldebaran Alien Take Me Away”

“Arianna of Earth”

“Heavy Metal/Black and Silver”

“Buddha’s Knee”







