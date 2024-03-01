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Blue Öyster Cult

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Гитарист BLUE ÖYSTER CULT о кавере METALLICA на "Astronomy"



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5 апреля 2024 года исполнится 50 лет с момента выхода третьего полноформатного студийного альбома Blue Öyster Cult "Secret Treaties".

И хотя он не породил радиохитов, подобных "(Don't Fear) The Reaper", "Godzilla" или "Burnin' for You", в него вошёл один из самых известных альбомных треков, 6-минутная композиция "Astronomy", на которую участники Metallica позже записали кавер-версию для мини-альбома "Garage Inc." 1998 года.

Во время недавнего интервью для Ultimate Guitar Buck Dharma, один из двух вокалистов и гитаристов группы, сказал поводу кавера Metallica на "Astronomy":

«Мне понравилось. Всегда приятно получать признание от других артистов. Я думаю, что это одна из тех вещей, которые были очень приятны в карьере BÖC: на наши песни записывали много каверов, а это признание того, что мы сделали. На данном этапе жизни приятно видеть, что то, что ты сделал, распространилось на всю культуру».

BLUE Г–YSTER CULT Guitarist BUCK DHARMA Weighs In On METALLICA's Cover Of




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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1 мар 2024
S
Suhoy571
Одна из лучших песен на Garage Inc.!
1 мар 2024
deepress
мини-альбома?
Like!1
1 мар 2024
B
BasterBaster
мини-альбома "Garage Inc." 1998 года? Это который на 2х дисках с 27 треками?)

С EP 87 года видимо путают, на котором не было Astronomy

просмотров: 299

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