Гитарист BLUE ÖYSTER CULT о кавере METALLICA на "Astronomy"
5 апреля 2024 года исполнится 50 лет с момента выхода третьего полноформатного студийного альбома Blue Öyster Cult "Secret Treaties".
И хотя он не породил радиохитов, подобных "(Don't Fear) The Reaper", "Godzilla" или "Burnin' for You", в него вошёл один из самых известных альбомных треков, 6-минутная композиция "Astronomy", на которую участники Metallica позже записали кавер-версию для мини-альбома "Garage Inc." 1998 года.
Во время недавнего интервью для Ultimate Guitar Buck Dharma, один из двух вокалистов и гитаристов группы, сказал поводу кавера Metallica на "Astronomy":
«Мне понравилось. Всегда приятно получать признание от других артистов. Я думаю, что это одна из тех вещей, которые были очень приятны в карьере BÖC: на наши песни записывали много каверов, а это признание того, что мы сделали. На данном этапе жизни приятно видеть, что то, что ты сделал, распространилось на всю культуру».
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С EP 87 года видимо путают, на котором не было Astronomy