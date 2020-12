Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

сегодня



Четвёртого декабря BLUE ÖYSTER CULT на Frontiers Music Srl в вариантах CD/DVD, Blu-ray, 2xLP выпустили новый концертный релиз "Live At Rock Of Ages Festival 2016", а также переиздание альбома "A Long Day's Night". Видео на "Me 262" доступно ниже.



Трек-лист:



CD:



01. This Ain't The Summer Of Love



02. Golden Age Of Leather



03. Burnin' For You



04. Od'd On Life Itself



05. Harvest Moon



06. Me 262



07. Buck's Boogie



08. Lips In The Hills



09. Then Came The Last Days Of May



10. Godzilla



11. (Don't Fear) The Reaper



DVD:



Blu-ray:



This Ain't The Summer Of Love (Blu-ray Bonus Audio – Stereo and Surround Mix)







