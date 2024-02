сегодня



Новое видео BLUE ÖYSTER CULT



"So Supernatural", новое видео группы BLUE ÖYSTER CULT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ghost Stories":



01. Late Night Street Fight

02. Cherry

03. So Supernatural

04. We Gotta Get Out Of This Place

05. Soul Jive

06. Gun

07. Shot In The Dark

08. The Only Thing

09. Kick Out The Jams

10. Money Machine

11. Don't Come Running

12. If I Fell

13. Roadhouse Blues (bonus track Japan)







