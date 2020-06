сегодня



Фрагмент нового DVD BLUE ÖYSTER CULT



BLUE ÖYSTER CULT выпустят ещё один концертный релиз, получивший название "45th Anniversary - Live In London", выход которого намечен на седьмое августа на CD/DVD, Blu-ray и двойном виниле. Запись материала проходила в рамках фестиваля Stone Free. Фрагмент из этого релиза, "Stairway To The Stars", доступен ниже.



Трек-лист:



01. Transmaniacon MC



02. I'm On The Lamb, But I Ain't No Sheep



03. Then Came The Last Days Of May



04. Stairway To The Stars



05. Before The Kiss, A Redcap



06. Screams



07. She's As Beautiful As A Foot



08. Cities On Flame With Rock And Roll



09. Workshop Of The Telescopes



10. Redeemed



11. Buck's Boogie



12. Godzilla



13. (Don’t Fear) The Reaper



14. Tattoo Vampire



15. Hot Rails To Hell



DVD и Blu-ray будут содержать закулисные съемки.



















