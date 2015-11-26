Басист BLUE ÖYSTER CULT — о том, как кавер-версия METALLICA изменила его жизнь
Один из основателей BLUE ÖYSTER CULT Joe Bouchard в интервью RockHistoryMusic.com рассказал о том, как его пути пересеклись с METALLICA, и как их кавер-версия "Astronomy" поменяла его жизнь:
«Я пошёл посмотреть, как они играют. Это было примерно в 1995 году. Я даже не знал, что они знают, кто я такой. Но я получил пропуск за кулисы. Они попросили всех подождать в буфете; все были в буфете. У меня вроде как был хороший пропуск; все остальные ждали там. Так что я иду по коридору, смотрю по сторонам и вижу: "О, а вот и басист из METALLICA". Я подхожу и говорю: "Jason, это Joe Bouchard". Он отвечает: "Ты Joe Bouchard?" И он схватил меня за руку и не отпускал её, продолжая сжимать (смеётся). И они выступали перед 20-тысячной аудиторией, и все сходили с ума. И я чувствовал, что на самом деле я не такой, как все, — я просто какой-то парень, тусующийся за кулисами. Так что я сказал ему: "Jason, приходи в буфет. Я познакомлю тебя со всеми людьми. Ты можешь дать несколько автографов и поговорить с моими друзьями". И все мои друзья из гитарной мастерской были там. И [Jason] сказал [обо мне]: "Этот парень так много для меня значил"».
На вопрос о том, как он узнал, что METALLICA собираются сделать кавер-версию песни, которую он написал вместе со своим братом, барабанщиком Альбертом, и продюсером группы, бывшим музыкальным журналистом Сэнди Перлманом, Joe ответил:
«Сначала я услышал, что они собираются записать песню BLUE ÖYSTER CULT. Это было на заре Интернета — [и я узнал об этом через] доску объявлений на America Online. И я подумал: "О, это здорово". Скорее всего, они сделают 'Don't Fear The Reaper'' или одну из традиционных песен''. Но потом, пару недель спустя, я вдруг узнаю, что они будут играть "Astronomy", и я подумал: "Вау, это здорово". Так что я пошёл к своему почтовому ящику, и там оказалась кассета. Я вытащил её и поставил в машине, в моём старом Datsun была магнитола, я еду и слушаю "Astronomy" от METALLICA. И думаю: "О, это здорово"; я хотел прыгать, но не мог, так как был за рулем. Но я был очень взволнован и никогда не забуду это ощущение.
Я к тому, что некоторые фанаты до сих пор больше любят оригинальную версию, но, как по мне, они проделали блестящую работу. Волосы встают на затылке, когда я слышу, как James [Hetfield] поёт мелодию, которую я написал во время прогулки по пляжу.
Потом мы поехали и познакомились с остальными ребятами. Мы поехали на премьеру альбома в одно из мест в Нью-Йорке, и они были очень добры к нам, они были счастливы, что мы довольны тем, как они это сделали. Не все всегда счастливы, когда делают кавер-версию, иногда они не такие уж и замечательные. [Смеётся]».
Joe рассказал о том, как она изменила его жизнь:
«Кавер-версия изменила мою жизнь — это и правда изменило мою жизнь. В то время я занимался разными вещами — работал в издательской компании, изучал книжный бизнес, получил степень магистра музыки. Знаете, [я] делал все эти сумасшедшие вещи, которые я хотел делать, — вернуться в колледж. Я слышал, что Риверс Куомо вернулся в Гарвард после того, как стал рок-звездой, так что я чувствовал, что иду по стопам WEEZER.
И после этого я решил: "Мне нужно вернуться к записи". Во-первых, я уволился с работы и решил: "Я должен вернуться к сочинению песен". Я к тому, что невероятно приятное ощущение быть автором песни, кавер-версию которой сделали METALLICA. Она была так тепло принята по всему миру. Я получал сообщения из Бразилии и Аргентины, Франции и Германии и подумал: "Ух ты. Они везде такие известные!»
Это была просто удача. Я подумал: "Это случилось однажды. Это, наверное, никогда больше не повторится". Но ты должен заниматься тем, чем должен».
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