Новое видео JOE BOUCHARD



JOE BOUCHARD, известный как один из основателей группы BLUE ÖYSTER CULT, представил видео на композицию "The African Queen". Этот трек взят из выходящего 31 июля сольного альбома "Strange Legends".



Трек-лист:



"The African Queen"

"Forget About Love"

"Walk Of Fame"

"Hit And Run"

"Racin' Thru The Desert"

"She's A Legend"

"All Day And All Of The Night"

"Once Upon A Time At The Border"

"Bottom For The Bottomless"

"Strangely In Love"

"Winter"







