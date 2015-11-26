сегодня



BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома



Один из ключевых участников BLUE ÖYSTER CULT, Eric Bloom, в недавнем разговре с MassLive подтвердил, что группа планирует выпустить свой первый студийный материал с момента выхода в 2001 альбома "Curse Of The Hidden Mirror".



«Мы не то, чтобы начали работу, но скоро поставим подписи под контрактом. Мы все эти годы работали над песнями, но идет много переговоров, так как речь не только о новом материале, но и о бэк-каталоге».











+0 -0









просмотров: 113

