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Blue Öyster Cult

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9 апр 2019 : 		 BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома

30 авг 2016 : 		 Фрагмент выступления BLUE ÖYSTER CULT

27 июл 2016 : 		 Умер продюсер BLUE ÖYSTER CULT

15 апр 2016 : 		 Основатель BLUE ÖYSTER CULT выпускает сольную работу

15 авг 2013 : 		 Умер основатель BLUE ÖYSTER CULT

1 мар 2013 : 		 Ремикс "Imaginos" BLUE ÖYSTER CULT выйдет в апреле

5 дек 2012 : 		 Басист BLUE ÖYSTER CULT выпустил новый альбом

7 ноя 2012 : 		 Оригинальные участники BLUE ÖYSTER CULT собрались на концерт

4 ноя 2012 : 		 Оригинальные участники BLUE ÖYSTER CULT соберутся на концерт

13 авг 2012 : 		 Подборка альбомов BLUE ÖYSTER CULT выйдет в октябре

2 июл 2012 : 		 RUDY SARZO уходит из BLUE ÖYSTER CULT

4 янв 2007 : 		 Новые переиздания от BLUE ÖYSTER CULT

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BLUE ÖYSTER CULT планируют выпуск нового альбома



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Один из ключевых участников BLUE ÖYSTER CULT, Eric Bloom, в недавнем разговре с MassLive подтвердил, что группа планирует выпустить свой первый студийный материал с момента выхода в 2001 альбома "Curse Of The Hidden Mirror".

«Мы не то, чтобы начали работу, но скоро поставим подписи под контрактом. Мы все эти годы работали над песнями, но идет много переговоров, так как речь не только о новом материале, но и о бэк-каталоге».



BLUE Г–YSTER CULT To Release First New Studio Album In Nearly Two Decades



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