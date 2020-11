сегодня



Новое видео JOE BOUCHARD



ALBERT BOUCHARDЮ, известный как один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, шестого ноября на новом лейбле своего брата, RockHeart Records/Deko Entertainment (ADA/Warner Music Group), выпустит альбом "Re Imaginos", являющийся переосмысленной версией альбома своего бывшего коллектива, — "Imaginos".



Трек-лист:



01. I Am The One You Warned Me Of



02. Del Rio Song



03. In The Presence Of Another World



04. Siege And Investiture Of Baron Von Frankenstein's Castle At Weisseria



05. Girl That Love Made Blind



06. Astronomy



07. Imaginos



08. Gil Blanco County



09. Blue Oyster Cult



10. Black Telescope



11. Magna of Illusion



12. Les Invisibles



Видео на "Blue Oyster Cult" доступно для просмотра ниже.































+0 -0



просмотров: 225