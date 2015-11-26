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Барабанщик BLUE ÖYSTER CULT — о туре с BLACK SABBATH: «Было так себе»



ALBERT BOUCHARD в рамках недавнего интервью рассказал о совместном туре с BLACK SABBATH, который состоялся в 1980 году под названием "Black And Blue tour":



«Всё было так себе и совсем не весело. Я любил Black Sabbath, я боготворил Ронни Дио, но была большая напряжённость, возможно, потому что Сэнди (Перлман / менеджер, продюсер) уговорил их на то, что мы будем меняться в роли хедлайнеров в зависимости от рынка. И однажды, к примеру, мы играли в Nassau Coliseum на Лонг-Айленде. Как бы ни были популярны Black Sabbath на Лонг-Айленде, Blue Öyster Cult в то время были более популярной группой на Лонг-Айленде. Это было оправданно. Но когда мы играли в городе, в Madison Square Garden, они были хедлайнерами. И каждый раз, когда мы были хедлайнерами, они приходили поздно и играли долго — каждый раз, и нам приходилось сокращать наш сет. В середине тура я сказал Сэнди: "Почему бы нам просто не открывать каждое шоу? Просто открывать шоу, и они могут быть более дружелюбными, если мы позволим им это делать..." Он ответил: "Нет, этого хотят промоутеры". Так что это был источник напряжённости в отношениях с теми ребятами, и я думаю, что они пытались саботировать нас, когда они открывали шоу, выходя поздно и играя долго.



Но была ещё проблема с Ронни Дио — один из наших техников сделал какое-то замечание, на которое он обиделся. Мне сказали, что это было что-то из разряда "коротышка", что довольно странно, потому что Ронни Дио такого же роста, как и я; мы все невысокие, так что я не знаю, почему он мог обидеться или почему техник сказал что-то подобное. Это выглядело немного глупо, так что нам пришлось "уволить" техника. На самом деле мы его не уволили, мы просто сняли его с тура. Это было в первый же день, когда случилось всё это дерьмо.



И у меня тоже были неприятности с Tony. Я играл на гитаре в своём номере, а он был в соседней комнате, и он был в бешенстве. Как будто у него горячее свидание, а я, видимо, нарушил его настрой [смеётся]. Я играл песни Steely Dan'а, он не мог с этим смириться».

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