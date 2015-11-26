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Blue Öyster Cult

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Барабанщик BLUE ÖYSTER CULT — о туре с BLACK SABBATH: «Было так себе»



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ALBERT BOUCHARD в рамках недавнего интервью рассказал о совместном туре с BLACK SABBATH, который состоялся в 1980 году под названием "Black And Blue tour":

«Всё было так себе и совсем не весело. Я любил Black Sabbath, я боготворил Ронни Дио, но была большая напряжённость, возможно, потому что Сэнди (Перлман / менеджер, продюсер) уговорил их на то, что мы будем меняться в роли хедлайнеров в зависимости от рынка. И однажды, к примеру, мы играли в Nassau Coliseum на Лонг-Айленде. Как бы ни были популярны Black Sabbath на Лонг-Айленде, Blue Öyster Cult в то время были более популярной группой на Лонг-Айленде. Это было оправданно. Но когда мы играли в городе, в Madison Square Garden, они были хедлайнерами. И каждый раз, когда мы были хедлайнерами, они приходили поздно и играли долго — каждый раз, и нам приходилось сокращать наш сет. В середине тура я сказал Сэнди: "Почему бы нам просто не открывать каждое шоу? Просто открывать шоу, и они могут быть более дружелюбными, если мы позволим им это делать..." Он ответил: "Нет, этого хотят промоутеры". Так что это был источник напряжённости в отношениях с теми ребятами, и я думаю, что они пытались саботировать нас, когда они открывали шоу, выходя поздно и играя долго.

Но была ещё проблема с Ронни Дио — один из наших техников сделал какое-то замечание, на которое он обиделся. Мне сказали, что это было что-то из разряда "коротышка", что довольно странно, потому что Ронни Дио такого же роста, как и я; мы все невысокие, так что я не знаю, почему он мог обидеться или почему техник сказал что-то подобное. Это выглядело немного глупо, так что нам пришлось "уволить" техника. На самом деле мы его не уволили, мы просто сняли его с тура. Это было в первый же день, когда случилось всё это дерьмо.

И у меня тоже были неприятности с Tony. Я играл на гитаре в своём номере, а он был в соседней комнате, и он был в бешенстве. Как будто у него горячее свидание, а я, видимо, нарушил его настрой [смеётся]. Я играл песни Steely Dan'а, он не мог с этим смириться».

Legendary BLUE Г–YSTER CULT Drummer ALBERT BOUCHARD Looks Back On 1980 Tour With BLACK SABBATH -



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


29 июл 2021, 21:13		так и знал что будет поливать грязью великих БС)))))))

спасибо Альберту за честные замечания. наверное он не бухал, если все так помнит 40 лет назад что было. насчет коротышки Дио конечно молодцы что спрятали техника. какая там толерантность в калдырящем и зависающем шоу биз.


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