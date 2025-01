10 янв 2025



Новое видео JETHRO TULL



"Curious Ruminant", новое видео группы JETHRO TULL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Curious Ruminant", выходящего седьмого марта:



01. Puppet And The Puppet Master (04:04)

02. Curious Ruminant (06:00)

03. Dunsinane Hill (04:17)

04. The Tipu House (03:31)

05. Savannah Of Paddington Green (03:13)

06. Stygian Hand (04:16)

07. Over Jerusalem (05:55)

08. Drink From The Same Well (16:42)

09. Interim Sleep (02:33)







+0 -0



просмотров: 201