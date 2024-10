сегодня



JETHRO TULL переиздают альбом



Шестого декабря JETHRO TULL выпустят пересведенную и расширенную версию альбома 2003 года "The Jethro Tull Christmas Album", которое получило название "The Jethro Tull Christmas Album - Fresh Snow At Christmas". Новый релиз будет содержать четыре CD и Blu-ray со следующим материалом:



CD1: Original Album Mixes

CD2: 2024 Remixes by Bruce Soord

CD3: Christmas Live At St. Bride's 2008 (newly remixed by Bruce Soord)

CD4: The Ian Anderson Band Live At St. Bride's 2006 (previously unreleased)

Blu-ray: Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound and High-Resolution Stereo Mixes of "The Jethro Tull Christmas Album", as well as High-Resolution Stereo Mixes of both live recordings







