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Лидер JETHRO TULL: «Не люблю iPhone на концертах»



Ian Anderson в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что вдохновило его на создание текста песни "Puppet And The Puppet Master", которая войдёт в выходящий 7 марта новый альбом "Curious Ruminant":



«Я хочу, чтобы у меня не возникало ощущения, что мне приходится в какой-то мере подчиняться чужим желаниям и чужим требованиям. И, кстати, чем более требовательна публика, тем меньше мне это нравится, потому что бывают случаи, когда из-за культурных особенностей в определённых местах бывает грубоватая аудитория. Например, в Бразилии зрители считают нормальным свистеть, орать, оскорблять артистов и выкрикивать названия песен, которые они хотят услышать. Я считаю это невероятно грубым, и мне это не нравится. Не на каждом концерте в Бразилии я с этим сталкивался, но пару раз такое бывало в прошлом году, когда я был в турне по Бразилии, и они так себя вели. Есть и другие национальные особенности, когда люди ведут себя подобным образом. Иногда можно столкнуться с этим в США, где люди считают, что кричать и свистеть — это нормально. Я считаю, что это ненормально. Я пытаюсь сосредоточиться на исполнении иногда довольно сложной музыки и не люблю, когда мне мешают. Мне нравится, что у меня есть гибкость и возможность делать это. И если публика стремится как-то манипулировать вами или влиять на вашу манеру игры, это нехорошо. Для меня абсолютно достаточно в конце песни увидеть улыбки на лицах и чьи-то аплодисменты в нужный момент. Это для меня очень много значит. Я не хочу, чтобы меня прерывали во время выступления.



Я не жалуюсь. Всё так, как есть. Если вы гастролирующий музыкант, как если бы вы были премьер-министром во время раунда вопросов премьер-министру, то вам придётся смириться с тем, что кто-то будет плохо себя вести, и с заднего ряда будут поступать манипулятивные требования. Таков порядок вещей. Мы должны смириться с этим. Но иногда, как в данном случае, это становится темой для песни, слегка ироничной, и, конечно, применимой не только ко мне. Это может относиться к балерине, оперному певцу или артисту в разгар шекспировской драматической пьесы. Это случается с каждым из нас. Мы контролируем себя, и в то же время, как это ни забавно, нами управляют. И в каком-то сaдoмaзохистском смысле, возможно, нам, или, по крайней мере, некоторым из нас, это нравится. Некоторым может нравиться ощущение того, что приходится работать в рамках ожиданий аудитории, и они хотят удовлетворить его, особенно в более популярных, больших постановках. Возможно, таких людей немного раздражает, если зрители не прыгают вокруг, не машут руками в воздухе, не делают селфи и прочее подобное поведение. Возможно, тогда такие артисты чувствуют, что их как-то игнорируют, или перед ними не очень отзывчивая публика. Но с 1969 года, когда я начал выступать в театрах Великобритании, я придерживаюсь другого подхода. Мне нравится уважительная, относительная тишина, пока мы не дойдём до конца песни. Тогда наступает время аплодисментов. Возможно, кому-то это покажется сложным для понимания, кому-то не понравится, что я так себя ощущаю, но я всегда был именно таким. И в тех редких случаях, когда я сам иду на чей-то концерт, я не начинаю свистеть, орать и выкрикивать названия песен, которые я хочу услышать. Или освистывать исполнителя. Какой в этом смысл? С таким же успехом можно просто уйти с концерта и пораньше добраться до паба».



После того как интервьюер отметил, что многие концерты, которые он посещал в последние годы, были испорчены морем смартфонов, которые поднимаются в воздух, как только начинается шоу, Anderson сказал:



«Когда я впервые столкнулся с этим, я вдруг вспомнил, как играл в бетонном амфитеатре посреди леса где-то в бывшей Восточной Германии, который был построен для нацистских митингов, и я подумал, что в прошлом это было примерно так же. Вдруг появляется море рук, взмывающих в воздух, и вы внезапно замечаете, что они держат в них телефоны. Но мы уже несколько лет вежливо просим людей воздержаться от использования фотоаппаратов и айфонов до выхода на бис, и это соблюдается примерно на 95 процентов, чему я очень рад. Иногда на сто процентов. В Бразилии было около 50 процентов. Так что иногда, даже если перевести эту просьбу на другие языки и сделать это немного в шутку, без угроз, то большинство людей согласятся с этим. Обычно они аплодируют, когда слышат мой голос с подобной просьбой, потому что многие люди чувствуют то же самое. Они пришли на концерт и заплатили хорошие деньги за билет не для того, чтобы смотреть на экран телефона стоящего впереди человека, который держит его перед собой. Однажды я пошёл на концерт и ушёл с него раньше, потому что после четвертой песни, кажется, я просто не смог смириться с тем, с чем столкнулся. Это было неловко, потому что билеты мне подарил сам выступающий артист, но я просто не мог сидеть и смотреть на эти крошечные фигурки на экране, и я не мог видеть, что происходит на сцене, так как обзору мешали руки. Так что, да, такие ситуации меня особенно раздражают».







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