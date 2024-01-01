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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
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Jethro Tull

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10 июл 2024 : 		 Рост продаж JETHRO TULL составил 29 000 %

13 апр 2024 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Путешествия — это скука и стресс»

21 фев 2024 : 		 JETHRO TULL расстались с гитаристом

15 ноя 2023 : 		 Бывший гитарист JETHRO TULL сожалеет, что не побывал на церемонии «Грэмми», когда группа обошла METALLICA

26 окт 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

2 окт 2023 : 		 Альтернативная версия альбома JETHRO TULL

8 май 2023 : 		 Лидер JETHRO TULL — о том, почему он не поставил на полку премию «Грэмми»

5 апр 2023 : 		 Новая песня JETHRO TULL

23 фев 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

20 янв 2023 : 		 Новое видео JETHRO TULL

21 ноя 2022 : 		 JETHRO TULL завершили запись альбома

22 июл 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

24 июн 2022 : 		 Юбилейная версия альбома JETHRO TULL выйдет летом

11 фев 2022 : 		 IAN ANDERSON заявил, что участники METALLICA поступили по-джентльменски, проиграв JETHRO TULL

27 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Слишком просто было бы сказать, что "The Zealot Gene" — о Трампе»

26 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «COVID никуда не уйдёт»

22 янв 2022 : 		 Причина, по которой IAN ANDERSON из JETHRO TULL никому не доверяет свой инструмент

20 янв 2022 : 		 Лидер JETHRO TULL: «Не считаю, что нам место в ЗСРнР»

12 янв 2022 : 		 Новое видео JETHRO TULL

9 дек 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

4 дек 2021 : 		 Книга о JETHRO TULL выйдет весной

5 ноя 2021 : 		 Новое видео JETHRO TULL

13 июл 2021 : 		 Новый альбом JETHRO TULL выйдет в 2022

21 мар 2021 : 		 JETHRO TULL планируют выпуск альбома

19 фев 2021 : 		 Переиздание JETHRO TULL выйдет весной

14 май 2020 : 		 Лидер JETHRO TULL пояснил свои слова о болезни
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Рост продаж JETHRO TULL составил 29 000 %



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После почти 20-летнего перерыва в выпуске альбомов группа Jethro Tull воссоединилась и несколько лет назад снова начала заниматься музыкой. Помимо новых студийных альбомов, рок-группа продолжает покорять чарты переизданиями, делюкс-изданиями, концертными записями и многим другим. Очевидно, что у коллектива по-прежнему много поклонников в США, ведь последние несколько лет они выпускают один бестселлер за другим, включая новый, который выйдет в 2024 году.

На этой неделе Jethro Tull вернулись в чарт "Top Album Sales". Рокеры вернулись в список самых продаваемых полноформатников и EP в стране по версии Billboard с альбомом Jethro Tull Live: Bursting Out, который занял 33-ю строчку.

По данным Luminate, за последнюю неделю Jethro Tull Live: Bursting Out был продан тиражом чуть менее 3 200 копий. Это значительно больше, чем за предыдущий период, когда диск практически не продавался — впрочем, это неудивительно для альбома, выпущенного довольно давно.

Jethro Tull Live: Bursting Out был активно продается в цифровом варианте. За один семидневный период продажи концертной записи выросли чуть ли не на 29 000 %, поскольку интерес к изданию взлетел благодаря специальному снижению цены.

Report: JETHRO TULL Album Jumps Nearly 29,000% In Sales




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