Рост продаж JETHRO TULL составил 29 000 %



После почти 20-летнего перерыва в выпуске альбомов группа Jethro Tull воссоединилась и несколько лет назад снова начала заниматься музыкой. Помимо новых студийных альбомов, рок-группа продолжает покорять чарты переизданиями, делюкс-изданиями, концертными записями и многим другим. Очевидно, что у коллектива по-прежнему много поклонников в США, ведь последние несколько лет они выпускают один бестселлер за другим, включая новый, который выйдет в 2024 году.



На этой неделе Jethro Tull вернулись в чарт "Top Album Sales". Рокеры вернулись в список самых продаваемых полноформатников и EP в стране по версии Billboard с альбомом Jethro Tull Live: Bursting Out, который занял 33-ю строчку.



По данным Luminate, за последнюю неделю Jethro Tull Live: Bursting Out был продан тиражом чуть менее 3 200 копий. Это значительно больше, чем за предыдущий период, когда диск практически не продавался — впрочем, это неудивительно для альбома, выпущенного довольно давно.



Jethro Tull Live: Bursting Out был активно продается в цифровом варианте. За один семидневный период продажи концертной записи выросли чуть ли не на 29 000 %, поскольку интерес к изданию взлетел благодаря специальному снижению цены.







