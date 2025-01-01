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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 17
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
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Лидер JETHRO TULL об участии в группе TONY IOMMI



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Ian Anderson в интервью "Out Of The Box" рассказал о единственном выступлении Tony Iommi с JETHRO TULL, которое состоялось в декабре 1968 года на съёмках фильма THE ROLLING STONES «Rock And Roll Circus». В то время JETHRO TULL нуждались в новом гитаристе после ухода Mick'a Abrahams'a. На вопрос о том, играли ли JETHRO TULL вживую, Ian ответил:

«Единственным человеком, который выступал по-настоящему, был я. Группа играла под запись, потому что мы исполняли композицию, которая... Наш гитарист Mick Abrahams к тому времени ушёл. И тогда Tony Iommi, которого мы знали и с которым немного играли вместе, пришёл на помощь, чтобы изобразить гитариста. Но он был немного смущён. Он был участником группы EARTH, которая позже, после смены названия, стала называться BLACK SABBATH, и он нахлобучил шляпу по самые глаза, потому что не хотел, чтобы его коллеги по EARTH узнали его в фильме как участника JETHRO TULL. Но на самом деле он лишь притворялся, что играет, а я пел вживую под запись, которую сделали остальные. Это было немного неловко, потому что все остальные участники "Rock And Roll Circus" действительно выступали вживую, включая Джона Леннона и Йоко Оно, Keith Richards'a и участников THE WHO, а также самих THE ROLLING STONES. Всё это было по-настоящему живыми выступлениями. И я чувствовал себя неким шарлатаном из-за того, что пел под фонограмму. Но нас попросили это сделать. Мы объяснили им ситуацию, и они, кажется, остались довольны. Так что мы лишь появились на пару дней в телестудии под Лондоном для съёмок».

После выступления с JETHRO TULL в «The Rolling Stones Rock And Roll Circus» Iommi быстро вернулся в EARTH. Ian добавил:

«Что ж, всё в итоге сложилось отлично. Tony было очень весело играть с нами пару дней, и он отличный парень. Мы и сегодня хорошие друзья. Но естественное место Tony, учитывая его очень своеобразный музыкальный стиль, безусловно, было заложено в этом прототипе BLACK SABBATH и воплотилось в жизнь год или два спустя, когда уже сами BLACK SABBATH стали более мощными и известными. И, наверное, сегодня они являются олицетворением тяжёлого металла. Именно с них всё началось».




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