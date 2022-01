сегодня



Гитарист PARADISE LOST : «Ненавижу симфо-металл!»



Greg Mackintosh в рамках недавнего интервью Music Radar признался, что не любит симфо-металл. На вопрос о том, как он оценивает пластинку "Faith Divides Us – Death Unites Us...", он ответил:



«Я думаю, что это одна из самых атмосферных наших пластинок. На ней присутствуют захватывающие мелодии, которые появляются то тут, то там. Песня "Last Regret" — хороший тому пример, и заглавный трек — тоже. Для неё я стряхнул пыль со своих струнных аранжировок, попытался сделать всё немного более... Помпезным — это не то слово, но онао подходит для этого.



Я ненавижу симфонический металл, я презираю симфонический металл, но если добавить каплю, если всё сделано правильно, он может звучать потрясающе. И некоторые группы добились этого, в то время как большинство групп потерпели неудачу. И это была моя попытка пройти по этой линии. Стараясь не попасть на территорию читерства, но создавая в голове картинки из сказок.



Этот альбом в особенности, как он движется, он совершенно точно пытается обрисовать картину, словно вы рассказываете историю. В начале песни "As Horizons End" я представляю себе шторм, идущий издалека через океан навстречу тебе. Он приближается всё ближе и ближе, начинает грохотать, а потом стихает, и тогда приходит что-то другое. Всё дело в светотени. Вы можете быть настолько тяжёлыми, насколько хотите, но если всё вокруг тяжёлое, то оно совсем не тяжёлое. Вообще никакой тяжести. Так что этот альбом, в частности, научил меня многому о динамике».







