Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «На евреев в Нью-Йорке нападают ежедневн... 35
*Новая песня SCORPIONS 30
*Гитарист SLAYER прикупил квартиру 26
*Фронтмен IRON MAIDEN заявил, что группа планирует исполнить ... 21
*TESTAMENT расстались с ударником 17
[= ||| все новости группы



*

Paradise Lost

*



22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

23 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

20 мар 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 мар 2020 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной

22 окт 2019 : 		 Биография PARADISE LOST выйдет осенью

17 окт 2019 : 		 PARADISE LOST начнут запись осенью

27 авг 2019 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»

1 июл 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

30 май 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»



*
zoom
*
* *
Greg Mackintosh в рамках недавнего интервью Music Radar признался, что не любит симфо-металл. На вопрос о том, как он оценивает пластинку "Faith Divides Us – Death Unites Us...", он ответил:

«Я думаю, что это одна из самых атмосферных наших пластинок. На ней присутствуют захватывающие мелодии, которые появляются то тут, то там. Песня "Last Regret" — хороший тому пример, и заглавный трек — тоже. Для неё я стряхнул пыль со своих струнных аранжировок, попытался сделать всё немного более... Помпезным — это не то слово, но онао подходит для этого.

Я ненавижу симфонический металл, я презираю симфонический металл, но если добавить каплю, если всё сделано правильно, он может звучать потрясающе. И некоторые группы добились этого, в то время как большинство групп потерпели неудачу. И это была моя попытка пройти по этой линии. Стараясь не попасть на территорию читерства, но создавая в голове картинки из сказок.

Этот альбом в особенности, как он движется, он совершенно точно пытается обрисовать картину, словно вы рассказываете историю. В начале песни "As Horizons End" я представляю себе шторм, идущий издалека через океан навстречу тебе. Он приближается всё ближе и ближе, начинает грохотать, а потом стихает, и тогда приходит что-то другое. Всё дело в светотени. Вы можете быть настолько тяжёлыми, насколько хотите, но если всё вокруг тяжёлое, то оно совсем не тяжёлое. Вообще никакой тяжести. Так что этот альбом, в частности, научил меня многому о динамике».

PARADISE LOST Guitarist GREG MACKINTOSH -



Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

IYDKMIGTHTKY13


22 янв 2022, 18:24		Коричневый цвет имеет много оттенков, и один из них - симфо-металл. А соседний - пауэр-металл. Я даже представил, как может называться смесь этих жанров - инцел-металл.

nabastak_


22 янв 2022, 18:37		То и правда классный был альбом, я еще так удивлялся потом , как люди пели дифирамбы безликому tragic idol.

гладиатор


22 янв 2022, 18:54		Вот не надо, Идол прекрасен.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 751

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом