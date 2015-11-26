19 июл 2021



Концертное видео PARADISE LOST



16 июля PARADISE LOST выпустят запись стрима прошлого года "At The Mill", которая будет доступна на Blu-ray, CD, винилах разных цветов и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "As I Die", доступен для просмотра ниже.

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