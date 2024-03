3 мар 2024



Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года



Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года, состоявшегося 19 августа на фестивале Bizarre, доступно для просмотра ниже:



"Enchantment"

"Widow"

"Dying Freedom"

"Forever Failure"

"Shadowkings"

"Remembrance"

"Pity the Sadness"

"Sweetness"

"Once Solemn"

"Hallowed Land"

"The Last Time"

"Embers Fire"

"As I Die"

"True Belief"







+2 -0



просмотров: 423