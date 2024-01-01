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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Paradise Lost

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3 мар 2024 : 		 Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года

17 ноя 2023 : 		 Вокалист PARADISE LOST надеется, что альбом будет готов в 2024 году

3 ноя 2023 : 		 "Новый" трек PARADISE LOST

6 окт 2023 : 		 Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой

29 авг 2023 : 		 Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»

21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах
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|||| 3 мар 2024

Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года



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Видео полного выступления PARADISE LOST 1995 года, состоявшегося 19 августа на фестивале Bizarre, доступно для просмотра ниже:

"Enchantment"
"Widow"
"Dying Freedom"
"Forever Failure"
"Shadowkings"
"Remembrance"
"Pity the Sadness"
"Sweetness"
"Once Solemn"
"Hallowed Land"
"The Last Time"
"Embers Fire"
"As I Die"
"True Belief"

PARADISE LOST Live At Rockpalast 1995; Full Concert Video Streaming




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