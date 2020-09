сегодня



В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал



Переиздание в честь 25-й годовщины со дня выпуска пятого альбома PARADISE LOST, получившего название "Draconian Times", выйдет 4 декабря на Music For Nations. Издание будет доступно на разворотном лимитированном виниле и в делюксовой версии на CD с ранее не издававшимся материалом из эры "Draconian Times".



Комментарии от PARADISE LOST: «Мы можем наконец-то раскрыть то, чем мы занимались. Это переиздание "Draconian Times", посвящённое его 25-летию! На нём вы, наши фэны, найдёте всё, что только можете представить: эксклюзивные обложки, ранее не слышанные треки, воспоминания всех участников группы и многое другое».



Предзаказ доступен по этому адресу. Версия на двух красных винилах будет доступна с вручную подписанной Nick'ом Holmes'ом страницей с лирикой.



Трек-лист:



Disc 1



01. Enchantment



02. Hallowed Land



03. The Last Time



04. Forever Failure



05. Once Solemn



06. Shadowkings



07. Elusive Cure



08. Yearn For Change



09. Shades Of God



10. Hands Of Reason



11. I See Your Face



12. Jaded



Disc 2



01. Shadowkings (BBC live session)



02. Sweetness (BBC live session)



03. Once Solemn (BBC live session)



04. Yearn For Change (BBC live session)



05. The Last Time (demo)



06. Forever Failure (demo)



07. Shadow Kings (demo)



08. I See Your Face (demo)



09. Hallowed Land (demo)



10. Hand Of Reason (demo)



11. Last Desire (demo)



12. Masters Of Misrule (demo)



13. Walk Away (SISTERS OF MERCY cover)











