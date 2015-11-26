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Paradise Lost

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15 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома PARADISE LOST
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В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал



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Переиздание в честь 25-й годовщины со дня выпуска пятого альбома PARADISE LOST, получившего название "Draconian Times", выйдет 4 декабря на Music For Nations. Издание будет доступно на разворотном лимитированном виниле и в делюксовой версии на CD с ранее не издававшимся материалом из эры "Draconian Times".

Комментарии от PARADISE LOST: «Мы можем наконец-то раскрыть то, чем мы занимались. Это переиздание "Draconian Times", посвящённое его 25-летию! На нём вы, наши фэны, найдёте всё, что только можете представить: эксклюзивные обложки, ранее не слышанные треки, воспоминания всех участников группы и многое другое».

Предзаказ доступен по этому адресу. Версия на двух красных винилах будет доступна с вручную подписанной Nick'ом Holmes'ом страницей с лирикой.

Трек-лист:

Disc 1

01. Enchantment

02. Hallowed Land

03. The Last Time

04. Forever Failure

05. Once Solemn

06. Shadowkings

07. Elusive Cure

08. Yearn For Change

09. Shades Of God

10. Hands Of Reason

11. I See Your Face

12. Jaded

Disc 2

01. Shadowkings (BBC live session)

02. Sweetness (BBC live session)

03. Once Solemn (BBC live session)

04. Yearn For Change (BBC live session)

05. The Last Time (demo)

06. Forever Failure (demo)

07. Shadow Kings (demo)

08. I See Your Face (demo)

09. Hallowed Land (demo)

10. Hand Of Reason (demo)

11. Last Desire (demo)

12. Masters Of Misrule (demo)

13. Walk Away (SISTERS OF MERCY cover)

PARADISE LOST: 25th-Anniversary Reissue Of




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

ElectricRetard


23 сен 2020, 12:25		Ну правильно, зачем добавлять треки с EP The Last Time, когда можно напихать сраных демок.

YNWA


23 сен 2020, 12:28		У меня ссылка не работает. И на Music For Nations тоже. Видать раскупили ужо)

hansi_hrb


23 сен 2020, 12:33		https://eyesoremerch.com/music-for-nations/paradise-lost?_ga=2.134795250.2003497269.1600853594-959220705.1600853594

вот все работает.

YNWA


23 сен 2020, 12:47		Не удается получить доступ к сайту. Не удалось найти IP-адрес сервера eyesoremerch.com.

На всякие нуклеарбласты и напалмрэкордсы без проблем захожу.

hansi_hrb


23 сен 2020, 13:41		может впн поможет, я вот с заграничного так сказать ip без проблем захожу.

ElectricRetard


23 сен 2020, 13:43		У меня без ВПН все заходит.


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