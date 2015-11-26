В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал
Переиздание в честь 25-й годовщины со дня выпуска пятого альбома PARADISE LOST, получившего название "Draconian Times", выйдет 4 декабря на Music For Nations. Издание будет доступно на разворотном лимитированном виниле и в делюксовой версии на CD с ранее не издававшимся материалом из эры "Draconian Times".
Комментарии от PARADISE LOST: «Мы можем наконец-то раскрыть то, чем мы занимались. Это переиздание "Draconian Times", посвящённое его 25-летию! На нём вы, наши фэны, найдёте всё, что только можете представить: эксклюзивные обложки, ранее не слышанные треки, воспоминания всех участников группы и многое другое».
Предзаказ доступен по этому адресу. Версия на двух красных винилах будет доступна с вручную подписанной Nick'ом Holmes'ом страницей с лирикой.
ElectricRetard
YNWA
hansi_hrb
вот все работает.
YNWA
На всякие нуклеарбласты и напалмрэкордсы без проблем захожу.
hansi_hrb
ElectricRetard
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