Концертное видео PARADISE LOST



16 июля PARADISE LOST выпустят запись стрима прошлого года "At The Mill", которая будет доступна на Blu-ray, CD, винилах разных цветов и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "One Second", доступен для просмотра ниже.







