Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 37
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 17
[= ||| все новости группы



*

Paradise Lost

*



22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

23 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

20 мар 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 мар 2020 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной

22 окт 2019 : 		 Биография PARADISE LOST выйдет осенью

17 окт 2019 : 		 PARADISE LOST начнут запись осенью

27 авг 2019 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»

1 июл 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

30 май 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

23 май 2018 : 		 PARADISE LOST в июне выпустят новую версию "Believe In Nothing"

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза PARADISE LOST

17 фев 2018 : 		 Видео с текстом PARADISE LOST

23 янв 2018 : 		 Переиздание PARADISE LOST выйдет весной
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео PARADISE LOST



*
zoom
*
* *
16 июля PARADISE LOST выпустят запись стрима прошлого года "At The Mill", которая будет доступна на Blu-ray, CD, винилах разных цветов и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "One Second", доступен для просмотра ниже.




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 189

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом