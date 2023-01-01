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*Фронтмен BLIND GUARDIAN об отсутствии татуировок: «Это не мо... 104
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 26
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 22
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Paradise Lost

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21 авг 2023 : 		 PARADISE LOST завершили перезапись Icon

8 авг 2023 : 		 PARADISE LOST медленно работают над новым альбомом

23 май 2023 : 		 PARADISE LOST перезапишут "Icon"

24 мар 2023 : 		 PARADISE LOST нашли барабанщика

8 сен 2022 : 		 PARADISE LOST поменяли барабанщика

19 июл 2022 : 		 Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

19 апр 2022 : 		 ЕР PARADISE LOST выйдет на виниле

27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST
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|||| сегодня

PARADISE LOST завершили перезапись Icon



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PARADISE LOST опубликовали несколько фотографий из португальской студии Arda Recorders, в которой шла работа по перезаписи альбома Icon, которая будет выпущена на тридцатилетие альбома.






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