Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью



26 ноября Peaceville Records выпустят бокс-сет PARADISE LOST на 6СD+DVD с ранним материалом коллектива, укомплектованным 92-страничной книгой. Цена издания составит 60 фунтов.



CD1 - THE DEMOS



PARADISE LOST, 1988

1 Drown In Darkness

2 Internal Torment

3 Morbid Existence

FROZEN ILLUSION, 1989

4 Paradise Lost

5 Internal Torment

6 Frozen Illusion





CD2 - LOST PARADISE, 1990



1 Intro

2 Deadly Inner Sense

3 Paradise Lost

4 Our Saviour

5 Rotting Misery

6 Frozen Illusion

7 Breeding Fear

8 Lost Paradise

9 Internal Torment II



CD3 - GOTHIC, 1991



1 Gothic

2 Dead Emotion

3 Shattered

4 Rapture

5 Eternal

6 Falling Forever

7 Angel Tears

8 Silent

9 The Painless

10 Desolate



CD4 - GOTHIC EP



1 GOTHIC (mix)

2 ROTTING MISERY (Doom Dub)

3 BREEDING FEAR (Demolition Dub)

4 THE PAINLESS (mix)



CD5 'LIVE DEATH', LIVE IN BRADFORD UK, 1989



1 Deadly Inner Sense

2 Frozen Illusion

3 Breeding Fear

4 Paradise Lost

5 Our Saviour

6 Rotting Misery

7 Internal Torment



LIVE IN LIVERPOOL, 1989

8 Internal Torment

9 Our Saviour

10 Plains Of Desolation

11 Drown In Darkness

12 Paradise Lost

13 Nuclear Abomination



CD6 - LIVE IN LUDWIGSBURG, GERMANY, 1991



1 Intro

2 Dead Emotion

3 Gothic

4 Paradise Lost

5 Breeding Fear

6 Eternal

7 Shattered

8 Frozen Illusion

9 Angel Tears

10 The Painless

11 Our Saviour

12 Deadly Inner Sense





DVD



'LIVE DEATH', LIVE IN BRADFORD UK, 1989

ON TOUR WITH AUTOPSY, 1990

'THE LOST TAPES' 1991

LIVE IN BERLIN, 1991



GOTHIC TAPE



A

1 Gothic

2 Dead Emotion

3 Shattered

4 Rapture

B

1 Eternal

2 Falling Forever

3 Angel Tears

4 Silent

5 The Painless

6 Desolate







