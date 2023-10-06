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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
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Paradise Lost

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Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой



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PARADISE LOST выпустят перезаписанную версию альбома Icon первого декабря, фрагмент из которой, Widow, доступен ниже.

Трек-лист Icon 30:

01. Embers Fire
02. Remembrance
03. Forging Sympathy
04. Joys Of The Emptiness
05. Dying Freedom
06. Widow
07. Colossal Rains
08. Weeping Words
09. Poison
10. True Belief
11. Shallow Seasons
12. Christendom
13. Deus Misereatur




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6 окт 2023
ElectricRetard
Вокал чот тихий, а так даже годно вроде.
6 окт 2023
olly71
ну и чем этот пластмассовый звук лучше шедеврального оригинала ?
6 окт 2023
rassol
olly71, ничем. Вообще. Оригинал более шершавый и поэтому живой. Тут всё как-то пластмассово и стерилизованно. Хотя, "Вдова" - пожалуй, самая любимая песня у них.
6 окт 2023
D
Dead Count
По звуку напоминает live in studio, не так плохо, как могло бы быть.
6 окт 2023
F
Fo0x
Пусть старички бабла немного поднимут, не страшно.
Like!1
6 окт 2023
gravitgroove
Норм, не так плохо, как казалось, но оригинал есть оригинал.

просмотров: 943

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