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Новый релиз PARADISE LOST выйдет зимой



PARADISE LOST выпустят перезаписанную версию альбома Icon первого декабря, фрагмент из которой, Widow, доступен ниже.



Трек-лист Icon 30:



01. Embers Fire

02. Remembrance

03. Forging Sympathy

04. Joys Of The Emptiness

05. Dying Freedom

06. Widow

07. Colossal Rains

08. Weeping Words

09. Poison

10. True Belief

11. Shallow Seasons

12. Christendom

13. Deus Misereatur







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