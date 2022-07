Концертный релиз PARADISE LOST выйдет осенью

сегодня



PARADISE LOST выпустят второго сентября концертный релиз “Live Death”, который будет доступен на CD/DVD & LP:



DISC 1



Deadly Inner Sense (`Live Death` in Bradford 1989)

Frozen Illusion (`Live Death` in Bradford 1989)

Breeding Fear (`Live Death` in Bradford 1989)

Paradise Lost (`Live Death` in Bradford 1989)

Our Saviour (`Live Death` in Bradford 1989)

Rotting Misery (`Live Death` in Bradford 1989)

Internal Torment (`Live Death` in Bradford 1989)

DISC 2 – DVD



Deadly Inner Sense (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Frozen Illusion (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Breeding Fear (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Paradise Lost (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Our Saviour (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Rotting Misery (`Live Death` in Bradford 1989 – video)

Internal Torment (`Live Death` in Bradford 1989 – video) http://www.paradiselost.co.uk





