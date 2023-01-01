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Гитарист PARADISE LOST о новом материале: «Всё ещё на самом раннем этапе»



В новом интервью газете La Mesa Del Metal гитарист PARADISE LOST Aaron Aedy рассказал о ходе работы над новым материалом:



«Всё ещё на самом раннем этапе. Я имею в виду, что у нас есть только несколько первых треков. И, честно говоря, даже когда мы проходим половину пути, мы ещё не знаем, какой будет вторая половина. Есть что-то общее, но... Дело в том, что пока была только предварительная работа, так что есть несколько песен, но когда мы закончим гастроли в этом году и начнём дальше сочинять альбом в следующем, всё может немного измениться. В этом году мы перезаписали [альбом PARADISE LOST 1993 года] "Icon" [к его 30-летию], и это на самом деле было очень весело.



Мне нравится возвращаться к старым альбомам, потому что обычно есть три или четыре песни, которые вы точно играли вживую, но там есть и другие жемчужины, и вы думаете: "О Боже, мы никогда не исполняли это вживую. Почему бы и нет? Это отличная песня". Так что это было очень весело. А в конце года мы собираемся дать несколько концертов с материалом из "Icon". И я думаю, что как только мы закончим с этими концертами, группа серьёзно займётся сочинением песен. Думаю, до этого будет написано ещё несколько песен, но Грег [Макинтош, гитара] и Ник [Холмс, вокал] предпочитают сочинять, когда они в режиме сочинения песен, если вы понимаете, о чём я, у них есть на это время, и они не думают о концертах или о чём-то еще. Они могут заниматься этим понемногу, но когда они всерьёз погружаются в этот режим сочинения песен, тогда это происходит в полной мере».







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