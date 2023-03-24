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Paradise Lost

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PARADISE LOST нашли барабанщика



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PARADISE LOST сообщили о том, что новым барабанщиком стал Guido Zima Montanarini.

Greg; «Мы приветствуем Guido в качестве нового барабанщика PARADISE LOST. Он играл с нами во время нашего европейского тура в конце 2022 года. В итоге Guido настолько хорошо справился со своей работой, что мы решили объявить его нашим новым барабанщиком, и он будет играть на всех предстоящих концертах PL и работать с нами над новым материалом для нашего следующего альбома, который выйдет в следующем году».




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24 мар 2023
D
DHW
Што то я не тащу в этнографии... то ли и итальянец, то ли еврей... Или поляк?

просмотров: 89

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