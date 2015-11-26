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PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом



16 июля PARADISE LOST выпустят запись стрима прошлого года "At The Mill", которая будет доступна на Blu-ray, CD, винилах разных цветов и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Darker Thoughts", доступен для просмотра ниже.







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