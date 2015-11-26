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Paradise Lost

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27 янв 2022 : 		 Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной

26 янв 2022 : 		 Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE

22 янв 2022 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Ненавижу симфо-металл!»

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от барабанщика PARADISE LOST

3 сен 2021 : 		 Бокс-сет PARADISE LOST выйдет осенью

19 июл 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

22 июн 2021 : 		 Концертное видео PARADISE LOST

15 май 2021 : 		 PARADISE LOST выпустят концертный релиз летом

22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

23 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

20 мар 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 мар 2020 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной

22 окт 2019 : 		 Биография PARADISE LOST выйдет осенью

17 окт 2019 : 		 PARADISE LOST начнут запись осенью

27 авг 2019 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»
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|||| сегодня

Вокалист PARADISE LOST в новом треке PLYTHE



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Nick Holmes принял гостевое участие в записи композиции PLYTHE "The Fatalist".

PARADISE LOST Vocalist NICK HOLMES Guests On New Electronic Industrial PLYTHE Single (Streaming)



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