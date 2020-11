сегодня



Видео с текстом от PARADISE LOST



По случаю выпуска четвёртого декабря юбилейной версии альбома PARADISE LOST "Draconian Times" группа представила официальное видео на "Enchantment".



Трек-лист:



Disc 1



"Enchantment"

"Hallowed Land"

"The Last Time"

"Forever Failure"

"Once Solemn"

"Shadowkings"

"Elusive Cure"

"Yearn For Change"

"Shades Of God"

"Hands Of Reason"

"I See Your Face"

"Jaded"



Disc 2



"Shadowkings" (BBC Live Session)

"Sweetness" (BBC Live Session)

"Once Solemn" (BBC Live Session)

"Yearn For Change" (BBC Live Session)

"The Last Time" (Demo)

"Forever Failure" (Demo)

"Shadow Kings" (Demo)

"I See Your Face" (Demo)

"Hallowed Land" (Demo)

"Hand Of Reason" (Demo)

"Last Desire" (Demo)

"Masters Of Misrule" (Demo)

"Walk Away" (Sisters Of Mercy Cover)







