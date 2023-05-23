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*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Paradise Lost

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20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

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17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST
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PARADISE LOST перезапишут "Icon"



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PARADISE LOST сообщили о планах перезаписи альбома "Icon" по случаю 30-летия пластинки.






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КомментарииСкрыть/показать 16 )

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23 май 2023
N
Nihel
Когда коту заняться нечем, он начинает лизать яйца. Когда нечем заняться престарелым музыкантам, мучимым творческой импотенцией, они начинают перезаписывать классические работы.
Like!1
23 май 2023
D
Dead Count
Nihel, вот вроде бы и да,но у ПЛ (и Макинтоша в частности) довольно активный период - у ПЛ что-то выходит, у Strigoi альбом не так давно был, замутили Host…
Кто может привести пример хотя бы нескольких удачных перезаписей собственной классики?
P.S. Пока писал, вспомнил, что Кавалера перезаписывают свои дебюты. Может, там хорошо получилось?
23 май 2023
Darkside.ru MemberAlias
И нахрена? Альбом и так классика. Улучшать там нечего, а вот испортить - как пить дать
Like!3
23 май 2023
gravitgroove
Непонятный мотив. Вероятно, будет этот ровный, избавленный от аналоговых шумов картонный / пластиковый звук, не дающий никакой мощи.
23 май 2023
D
Dichlofos
gravitgroove, как пить дать. Будет эдакий Tragic Idol #2. Абсолютно бредовая затея.
23 май 2023
rassol
Dichlofos, идол, кстати, весьма и весьма хорош. Не надо тут!
Like!4
23 май 2023
D
Dichlofos
rassol, соглы, один из любимых в пост-Host периоде. Я имею в виду звучание - стандартизированный Fascination Street studio-звук. Ну или чуть более "песочный" звук The Plague Within. Нахрена это нужно и так хорошо звучащему альбому - загадка.
23 май 2023
m
moongrave
Ну и зачем? Шикарному материалу придает изюминку тот немного шероховатый звук.
Like!1
23 май 2023
rassol
Нахера? А главное - зачем?
Like!1
23 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Ну как зачем? Заработать денег.
23 май 2023
o
olly71
Повторятся не буду и задавать тот же самый вопрос. Оригинал в коллекции есть а повтор не нужен . Кстати очень давно его не слушал лет 20 наверно . Надо вспомнить.
Like!2
23 май 2023
M
Mich
А я вот неоднозначно отреагировал на новость. Скажу банальность, но любой альбом - это отражение его авторов на момент создания, но интересно, как по мере духовной эволюции они увидят свои же песни 30-летней давности. Мне, как большому поклоннику Парадайзов, как минимум интересно. Думаю, получится не лучше, и не хуже, а именно что по другому
Like!2
23 май 2023
n
nokt
А что мелочится, может пересоздать группу, обнулиться, и весь каталог перезаписать и с тем же временным интервалом?
Like!2
23 май 2023
ElectricRetard
Хера вы тут нытье развели, как будто кто-то обязывает это слушать, покупать и хвалить.
Мне вот звук на оригинале всегда каким-то вялым казался, хотя бы разок почекать другую версию будет интересно.
Like!1
23 май 2023
nwhre
хочу! это! немедленно!
ведь круто же!

просмотров: 1678

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