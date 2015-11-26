Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 289
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 81
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 77
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
[= ||| все новости группы



*

Paradise Lost

*



22 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

29 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

14 ноя 2020 : 		 Соус от PARADISE LOST

20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

23 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

20 мар 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 мар 2020 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной

22 окт 2019 : 		 Биография PARADISE LOST выйдет осенью

17 окт 2019 : 		 PARADISE LOST начнут запись осенью

27 авг 2019 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»

1 июл 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

30 май 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

23 май 2018 : 		 PARADISE LOST в июне выпустят новую версию "Believe In Nothing"

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза PARADISE LOST

17 фев 2018 : 		 Видео с текстом PARADISE LOST

23 янв 2018 : 		 Переиздание PARADISE LOST выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Успехи в чартах PARADISE LOST

1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от PARADISE LOST



*
zoom
*
* *
PARADISE LOST опубликовали официальное видео с текстом на песню "Last Desire", которая взята из юбилейного переиздания альбома Draconian Times. Кроме того, группа вновь перенесла концерт по случаю выхода альбома Obsidian с первого мая 2021 на пятое февраля 2022 года.

Трек-лист:

Disc 1

"Enchantment"
"Hallowed Land"
"The Last Time"
"Forever Failure"
"Once Solemn"
"Shadowkings"
"Elusive Cure"
"Yearn For Change"
"Shades Of God"
"Hands Of Reason"
"I See Your Face"
"Jaded"

Disc 2

"Shadowkings" (BBC Live Session)
"Sweetness" (BBC Live Session)
"Once Solemn" (BBC Live Session)
"Yearn For Change" (BBC Live Session)
"The Last Time" (Demo)
"Forever Failure" (Demo)
"Shadow Kings" (Demo)
"I See Your Face" (Demo)
"Hallowed Land" (Demo)
"Hand Of Reason" (Demo)
"Last Desire" (Demo)
"Masters Of Misrule" (Demo)
"Walk Away" (Sisters Of Mercy Cover)

PARADISE LOST Postpone Obsidian Show To 2022, Release "Last Desire" Lyric Video



Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

YNWA


22 янв 2021, 19:06		"""с первого мая 2021 на пятое февраля 2022 года"""
Прогнозы не очень утешительные, короч...

Corpsegrinder04


22 янв 2021, 19:08		Пандемия это хреново, но можно найти и плюс в этом дерьме. Глядишь ещё альбомчик сочинят во время вынужденного отпуска.

Orthodox


22 янв 2021, 19:19		Corpsegrinder04 если ты бабаосики проспонсируешь - запишут.

Corpsegrinder04


22 янв 2021, 22:11		Orthodox когда у музыкантов бабосики заканчиваться будут - и без спонсоров запишут, и не один.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 947

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом