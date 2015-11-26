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Paradise Lost

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20 окт 2020 : 		 Стрим от PARADISE LOST

23 сен 2020 : 		 В переиздание альбома PARADISE LOST "Draconian Times" войдёт ранее не издававшийся материал

30 май 2020 : 		 Успехи PARADISE LOST в чартах

15 май 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

11 май 2020 : 		 Рассказ об издании альбома PARADISE LOST

7 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

1 май 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

23 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

17 апр 2020 : 		 Трейлер к новому альбому PARADISE LOST

20 мар 2020 : 		 Новое видео PARADISE LOST

14 мар 2020 : 		 Новый альбом PARADISE LOST выйдет весной

22 окт 2019 : 		 Биография PARADISE LOST выйдет осенью

17 окт 2019 : 		 PARADISE LOST начнут запись осенью

27 авг 2019 : 		 Гитарист PARADISE LOST: «Да, мы работаем над новым материалом»

1 июл 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

30 май 2018 : 		 Трейлер к переизданию PARADISE LOST "Believe In Nothing"

23 май 2018 : 		 PARADISE LOST в июне выпустят новую версию "Believe In Nothing"

28 фев 2018 : 		 Трейлер нового релиза PARADISE LOST

17 фев 2018 : 		 Видео с текстом PARADISE LOST

23 янв 2018 : 		 Переиздание PARADISE LOST выйдет весной

20 сен 2017 : 		 Успехи в чартах PARADISE LOST

1 сен 2017 : 		 Видео с текстом от PARADISE LOST

1 сен 2017 : 		 Винилы PARADISE LOST выйдут осенью

29 авг 2017 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома PARADISE LOST

24 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома PARADISE LOST
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|||| 20 окт 2020

Стрим от PARADISE LOST



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PARADISE LOST пятого ноября проведут онлайн-трансляцию с выступления —все детали доступны на официальном сайте группы.

PARADISE LOST To Live Stream November Show



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