Обновлённая версия книги о PARADISE LOST выйдет весной



31 марта Cult Never Dies & Crypt Publications выпустят расширенную версию книги о PARADISE LOST "No Celebration: The Official Story Of Paradise Lost - Expanded Edition". Оно дополнено 60 страницами, включая новую главу и рядом интервью, а также дополнительными фотографиями. Кроме того, книга будет доступна в варианте бокс-сета, включающего:



• Hardback edition of No Celebration: The Official Story of Paradise Lost - Expanded Edition, featuring 60 pages of extra text and a new colour/gloss photo section.

• Deluxe reinforced box with embossed hotfoil crown of thorns logo

• Certificate of Authenticity signed by all members of Paradise Lost

• 12 part art print set (high quality 300gsm prints)

• Exclusive bookmark

• Large high quality exclusive flag (size: 100cm x 70cm)







