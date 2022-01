сегодня



Гитарист KING'S X выпустит альбом весной



Ty Tabor сообщил о том, что четвёртого марта на Rat Pak Records состоится релиз нового сольного альбома "Shades", в который войдут десять треков и три бонуса.



Трек-лист:



01. Come Home



02. Shallow



03. Your Fantasy



04. What You're Thinking



05. Sister Genocide



06. Best Day In A While



07. Insane



08. One Drop Of Water



09. Doesn't Linger



10. Leaves Falling Down



11. Ashes (bonus track; CD and digital download only]



12. Political Nonsense (bonus track; CD and digital download only)



13. Ashes (Acoustic) (bonus track; CD and digital download only)







