сегодня



Вокалист KING'S X — о влиянии на SOUNDGARDEN, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS



Doug "Dug" Pinnick в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какое влияние оказала его группа на гранж на начальном этапе:



«Есть такой приём, как drop-D, мы сделали это ещё в 1988 году на первой пластинке. И вся она была выдержанна в таком ключе. Однажды кто-то сказал мне: "Самый быстрый способ заставить всех подражать тебе — это играть то, что может сыграть любой ребёнок, взяв в руки гитару". При строе drop-D, когда вы берёте гитару, вы можете играть одним пальцем вверх и вниз по грифу. Внезапно появились HELMET и все остальные группы, которые играли двухаккордные песни в строе drop-D. А потом ALICE IN CHAINS и PEARL JAM — все они вам скажут, что мы повлияли на них.



Я знал Криса Корнелла, и мы с ним иногда писали песни наперегонки. Мы говорили об этом. Однажды кто-то позвонил мне и сказал: "Ты слышал новую мелодию SOUNDGARDEN?" А я говорю: "А что?" А они ответили: "Она звучит как подделка KING'S X". Я спрашиваю: "И что же это было?" Они отвечают: "Outshined". И я сказал: "Да, у неё есть такое ощущение". Кто-то сказал, что "Spoonman" звучит как песня, которую написал Ty [Tabor, гитарист KING'S X]. И мы делали эти записи в одно и то же время.



Я помню разговор с Крисом, когда мы записывали альбом "Dogman", а они — "Superunknown", и мы смеялись над тем, как высоко мы обычно поём. И мы договорились, что на записи будем петь ниже. И у нас получились "Black Hole Sun" и "Flies And Blue Skies". Так что я думаю, что мы с ним, я уверен, влияли друг на друга и стимулировали друг друга.



Я помню, когда вышел альбом KING'S X "Gretchen [Goes To Nebraska]", мы отправились в турне. И я помню, как вернулся домой через семь месяцев и включил "Headbangers Ball", а там все группы были со строем Drop D, и все они были новыми, кроме BON JOVI. Все остальные, потому что всё это было новым. И я думаю: "Боже мой, они делают примерно то же, что и мы". И скримеры исчезли, и те певцы, которые пели очень высоко в глэм-роке, исчезли. И люди снова стали двигаться, и они пели более низкие темы. И это примерно то, что мы делали, когда только появились. Так что если это вдохновило людей, то да, я приму это, потому что мы просто подражали людям, которых слышали. [Смеётся]».



Далее Pinnick сказал, что он был знаком с ребятами из ALICE IN CHAINS «ещё до того, как они подписали контракт»:



«Лейн сказал мне: "Продолжай выпускать, писать песни, чтобы мы могли продолжать передирать их у тебя". Вообще-то он сказал это Jerry [Gaskill'у, барабанщику KING'S X]. Но он сказал и мне, что на "Rooster" он делал так: "Я просто изображал Doug'а". И я его крепко обнял. Я люблю этих ребят. Они были просто молоденькими пацанами. Я помню PEARL JAM, у них не было контракта на запись. И Jeff [Ament, басист PEARL JAM] прислал мне кассету с TEMPLE OF THE DOG на другой стороне. И ни одна из групп не была на слуху. В те времена они смотрели на нас и говорили: "Мы не можем дождаться, когда сможем выступать перед вами и получать контракты на запись". И мы думали, что это очень мило. А потом они все получили контракты на запись и просто выбили нас из игры. Они все — каждый из них. А я улыбаюсь, смотрю на них и говорю: "Чувак, я знал вас, ребята, когда вы разъезжали в фургонах, играя для пары человек".



Помню, KING'S X гастролировали с AC/DC, выступая на разогреве, и некоторые ребята из PEARL JAM и ALICE IN CHAINS пришли на концерт в Такоме, штат Вашингтон. Они играли в небольшом клубе. И они сказали: "Не могли бы вы, ребята, прийти на шоу?" И после того, как мы закончили играть, мы подошли к бару, а у ALICE IN CHAINS была группа MOOKIE BLAYLOCK, которая была группой PEARL JAM и открывала их выступление. В зале было, наверное, человек 20. И это было потрясающе. Я помню, как смотрел на Mike'а McCready и думал: "Этот парень играет как Джими Хендрикс". Он выглядел так, будто ему было 15 лет. Мне все они понравились.



Так что да, мы все давно знакомы. И да, мы все в какой-то степени вдохновляли друг друга».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 198