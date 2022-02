сегодня



Гитарист KING'S X представил новый сингл



“Insane", новая песня Ty Tabor'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shades", релиз которого намечен на четвертое марта на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Come Home



02. Shallow



03. Your Fantasy



04. What You're Thinking



05. Sister Genocide



06. Best Day In A While



07. Insane



08. One Drop Of Water



09. Doesn't Linger



10. Leaves Falling Down



11. Ashes (bonus track; CD and digital download only]



12. Political Nonsense (bonus track; CD and digital download only)



13. Ashes (Acoustic) (bonus track; CD and digital download only)







