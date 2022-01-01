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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 18
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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King's X

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11 июл 2022 : 		 Гитарист KING'S X серьезно болен

28 июн 2022 : 		 Новая песня KING'S X

5 май 2022 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет осенью

2 мар 2022 : 		 Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»

21 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил новый сингл

5 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил первый сингл

31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной

27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания
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|||| 11 июл 2022

Гитарист KING'S X серьезно болен



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KING'S X были вынуждены отменить европейские гастроли из-за "некой" болезни Ty Tabor. Музыкант так прокомментировал ситуацию:

«Привет всем. Недавно я прошел несколько медицинских тестов и выяснилось, что у меня есть заболевание, требующее тщательного наблюдения. В результате мне придется остаться в США, пока я буду следовать медицинским рекомендациям и возможному лечению.

Я знаю, что это разочарование для тех, кто так долго ждал наших европейских концертов. Я сожалею об этой неизбежной задержке.

Я хочу, чтобы все знали, что прогнозы у меня хорошие. Мы планируем продолжать концерты в США, чтобы я мог оставаться ближе к дому и меньше рисковать, справляясь с этими переменами в жизни.

Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку.»




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