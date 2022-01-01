|
|
|
все новости группы
|
|
11 июл 2022
Гитарист KING'S X серьезно болен
KING'S X были вынуждены отменить европейские гастроли из-за "некой" болезни Ty Tabor. Музыкант так прокомментировал ситуацию:
«Привет всем. Недавно я прошел несколько медицинских тестов и выяснилось, что у меня есть заболевание, требующее тщательного наблюдения. В результате мне придется остаться в США, пока я буду следовать медицинским рекомендациям и возможному лечению.
Я знаю, что это разочарование для тех, кто так долго ждал наших европейских концертов. Я сожалею об этой неизбежной задержке.
Я хочу, чтобы все знали, что прогнозы у меня хорошие. Мы планируем продолжать концерты в США, чтобы я мог оставаться ближе к дому и меньше рисковать, справляясь с этими переменами в жизни.
Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку.»
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет