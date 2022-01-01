11 июл 2022



Гитарист KING'S X серьезно болен



KING'S X были вынуждены отменить европейские гастроли из-за "некой" болезни Ty Tabor. Музыкант так прокомментировал ситуацию:



«Привет всем. Недавно я прошел несколько медицинских тестов и выяснилось, что у меня есть заболевание, требующее тщательного наблюдения. В результате мне придется остаться в США, пока я буду следовать медицинским рекомендациям и возможному лечению.



Я знаю, что это разочарование для тех, кто так долго ждал наших европейских концертов. Я сожалею об этой неизбежной задержке.



Я хочу, чтобы все знали, что прогнозы у меня хорошие. Мы планируем продолжать концерты в США, чтобы я мог оставаться ближе к дому и меньше рисковать, справляясь с этими переменами в жизни.



Большое спасибо за всю вашу любовь и поддержку.»







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