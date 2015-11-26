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King's X

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17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

7 май 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

28 мар 2013 : 		 Вокалист KING'S X выпустит новый альбом

13 дек 2012 : 		 Вокалист KING'S X выпустил рождественский сингл

31 окт 2012 : 		 Барабанщик KING'S X запишет сольный альбом

16 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X возобновил работу над сольным диском

6 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X: «Когда я вернусь, то буду лучше, чем когда-либо»

22 мар 2012 : 		 Барабанщик KING'S X выписан из больницы

27 фев 2012 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

19 ноя 2010 : 		 Концертная песня KING'S X доступна для скачивания

23 окт 2010 : 		 Трейлер нового DVD KING'S X

12 окт 2010 : 		 Детали концертного релиза KING'S X
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KING'S X приступили к записи



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KING'S X отправились в студию для записи своего первого за десять лет диска, выход которого планируется на этот год на лейбле Golden Robot Records. Продюсером записи будет Michael Parnin, ранее сотрудничавший с самыми разными музыкантами, начиная с RAGE AGAINST THE MACHINE и Missy Elliott и заканчивая Andrew Lloyd'ом Webber'ом и Barbara'ой Streisand

На вопрос о том, какие у него ощущения от нахождении в студии спустя десять лет, Doug Pinnick ответил: «Отличный вопрос! Я не особо размышлял на этот счёт. Был слишком занят. Но материала вагон. Я никогда не знаю, чего ожидать, и всегда удивляюсь, когда всё готово и когда можно увидеть всю картинку целиком. И мы делаем альбом спустя уже сколько там лет?! Я очень долго ждал этого момента, и я с оптимизмом смотрю на происходящее!»



KING



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