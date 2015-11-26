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KING'S X приступили к записи



KING'S X отправились в студию для записи своего первого за десять лет диска, выход которого планируется на этот год на лейбле Golden Robot Records. Продюсером записи будет Michael Parnin, ранее сотрудничавший с самыми разными музыкантами, начиная с RAGE AGAINST THE MACHINE и Missy Elliott и заканчивая Andrew Lloyd'ом Webber'ом и Barbara'ой Streisand



На вопрос о том, какие у него ощущения от нахождении в студии спустя десять лет, Doug Pinnick ответил: «Отличный вопрос! Я не особо размышлял на этот счёт. Был слишком занят. Но материала вагон. Я никогда не знаю, чего ожидать, и всегда удивляюсь, когда всё готово и когда можно увидеть всю картинку целиком. И мы делаем альбом спустя уже сколько там лет?! Я очень долго ждал этого момента, и я с оптимизмом смотрю на происходящее!»











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