31 янв 2022



Вокалист KING'S X : «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»



Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью рассказал о том, как пытался перестать быть геем, и как стало легко на душе, когда он полностью завязал с религией:



«Мне говорили, что если ты гей, то это мерзость, и Бог ненавидит это больше, чем что-либо другое, кроме хулы на Святого Духа. Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. Мне говорили это всю жизнь, а я гей. Поэтому я никому об этом не говорил. Однажды я решил: "Хорошо, я сделаю как Иисус: я буду поститься три дня и попрошу Бога изменить меня". И я пошёл, сел в трейлер в деревне и постился, не ел и только пил воду в течение двух дней. И я молился, молился, плакал и умолял Бога изменить меня, но я ничего не чувствовал. И я прекратил и подумал: "Я сдаюсь". И всё, о чём я мог думать в глубине своего разума, это Писания, которые говорят людям: "Не падай духом" и "Бог не закончил с тобой" и "Ты должен ждать Бога" и "Ты не можешь обрести что-то в Божье время". Так что всё, что я делал, что не срабатывало, было моей виной.



Понимаете, религия для меня была не чем иным, как угнетением. Они не позволяли мне ничего делать. Я помню, как в четыре или пять лет сидел в церкви с моей прабабушкой в первом ряду и слышал, как пастор кричал и вопил о том, что если ты будешь танцевать, пить, курить сигареты, ты попадёшь в ад, демоны тебя достанут. В детстве я каждую ночь ложился спать, напуганный до смерти, думая, что дьявол придёт и заберёт меня. Мне постоянно снились кошмары, я просыпался с криками.



Для меня религия была жестокой. У других людей всё не так, и я к этому отношусь нормально. Но для меня это так. И когда кто-то приходит и говорит мне: "О, Бог любит тебя, и Он умер за твои грехи", в моём сознании я просто пытаюсь возразить: "Иди на йух". Но вместо этого я просто обязан быть таким, каким я хочу видеть всех остальных, — принимать человека таким, какой он есть, во что он верит, и любить его, потому что это не имеет значения. Любовь покрывает множество грехов — даже в Библии об этом говорится. Кто-то сказал, что это из Библии. Я не уверен, так что не цитируйте меня».



Далее 71-летний музыкант осудил лицемерие, деньги и популярность христиан, которые жаждут поклонения, отталкивая неверующих своей гордостью и жадностью:



«Я верю, что есть много, много, много, много истинно верующих, которыми я восхищаюсь и которым аплодирую, но я верю, что есть много, много, много, много тех, кто является просто злыми людьми, которые преследуют только свою личную выгоду, — злые самовлюблённые люди, которые используют религию для... Я имею в виду тех, кто говорит: "Дай мне свои деньги, потому что Бог хочет, чтобы у меня был самолёт". У нас есть [Джимми Сваггарт] и все подобные люди, которые просят у вас деньги, они просто дерьмо; они просто лжецы. Они — кучка самовлюблённых нарциссов, которые нашли способ высасывать из людей кровь. У меня отвращение к ним. И мне грустно за людей, которые верили и продолжают верить в это. У меня они вызывают печаль — не отвращение, а печаль. И мне приходится держаться подальше, потому что я из того типа людей, которых они не примут. И это печально для меня. Но такова жизнь».



Тщательно скрывавший свою ориентацию, которая была известна только его близким друзьям, Doug открылся миру только ближе к концу прошлого века.







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