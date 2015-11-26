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King's X

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31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной

27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X
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|||| 31 янв 2022

Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»



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Doug "Dug" Pinnick в недавнем интервью рассказал о том, как пытался перестать быть геем, и как стало легко на душе, когда он полностью завязал с религией:

«Мне говорили, что если ты гей, то это мерзость, и Бог ненавидит это больше, чем что-либо другое, кроме хулы на Святого Духа. Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. Мне говорили это всю жизнь, а я гей. Поэтому я никому об этом не говорил. Однажды я решил: "Хорошо, я сделаю как Иисус: я буду поститься три дня и попрошу Бога изменить меня". И я пошёл, сел в трейлер в деревне и постился, не ел и только пил воду в течение двух дней. И я молился, молился, плакал и умолял Бога изменить меня, но я ничего не чувствовал. И я прекратил и подумал: "Я сдаюсь". И всё, о чём я мог думать в глубине своего разума, это Писания, которые говорят людям: "Не падай духом" и "Бог не закончил с тобой" и "Ты должен ждать Бога" и "Ты не можешь обрести что-то в Божье время". Так что всё, что я делал, что не срабатывало, было моей виной.

Понимаете, религия для меня была не чем иным, как угнетением. Они не позволяли мне ничего делать. Я помню, как в четыре или пять лет сидел в церкви с моей прабабушкой в первом ряду и слышал, как пастор кричал и вопил о том, что если ты будешь танцевать, пить, курить сигареты, ты попадёшь в ад, демоны тебя достанут. В детстве я каждую ночь ложился спать, напуганный до смерти, думая, что дьявол придёт и заберёт меня. Мне постоянно снились кошмары, я просыпался с криками.

Для меня религия была жестокой. У других людей всё не так, и я к этому отношусь нормально. Но для меня это так. И когда кто-то приходит и говорит мне: "О, Бог любит тебя, и Он умер за твои грехи", в моём сознании я просто пытаюсь возразить: "Иди на йух". Но вместо этого я просто обязан быть таким, каким я хочу видеть всех остальных, — принимать человека таким, какой он есть, во что он верит, и любить его, потому что это не имеет значения. Любовь покрывает множество грехов — даже в Библии об этом говорится. Кто-то сказал, что это из Библии. Я не уверен, так что не цитируйте меня».

Далее 71-летний музыкант осудил лицемерие, деньги и популярность христиан, которые жаждут поклонения, отталкивая неверующих своей гордостью и жадностью:

«Я верю, что есть много, много, много, много истинно верующих, которыми я восхищаюсь и которым аплодирую, но я верю, что есть много, много, много, много тех, кто является просто злыми людьми, которые преследуют только свою личную выгоду, — злые самовлюблённые люди, которые используют религию для... Я имею в виду тех, кто говорит: "Дай мне свои деньги, потому что Бог хочет, чтобы у меня был самолёт". У нас есть [Джимми Сваггарт] и все подобные люди, которые просят у вас деньги, они просто дерьмо; они просто лжецы. Они — кучка самовлюблённых нарциссов, которые нашли способ высасывать из людей кровь. У меня отвращение к ним. И мне грустно за людей, которые верили и продолжают верить в это. У меня они вызывают печаль — не отвращение, а печаль. И мне приходится держаться подальше, потому что я из того типа людей, которых они не примут. И это печально для меня. Но такова жизнь».

Тщательно скрывавший свою ориентацию, которая была известна только его близким друзьям, Doug открылся миру только ближе к концу прошлого века.

KING





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Sbekhinov


1 фев 2022, 00:02		С Хэлфордом супер-группу создавать. Тилля Линдеманна концертным сценаристом. Представляете как круто Хэлфорд в коже и на огромном, извергающем пену, члене смотреться будет! Микрофон- руля из резиновых членов! Розовые шубы!

Круть! Ещё участников twisted sister добавить, а на барабаны малыша Ларса!

overgrin


1 фев 2022, 00:06		Библию засунуть в Жопу! :-)
И вообще....известный человек,а на какую то хрень внимание обращает? .....как так

Petrovich Sexyy


1 фев 2022, 00:15		Как быть, вероятно подскажет вокалист Skillet

xRReth


1 фев 2022, 00:27		Сколько ему?? За семьдесят?? Данунахуй

По теме - вот за его голос, скилл и музыку в целом - респект и похуй вообще абсолютно на ориентацию. Что King's X, что KXM - классные группы

Nepalcev


1 фев 2022, 00:39		Как быть, как быть..., в АД нах#й, что не понятного-то???

father


1 фев 2022, 01:17		Так вроде Иисус - пидарас


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