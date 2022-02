сегодня



Гитарист KING'S X представил первый сингл



"Sister Genocide", новая песня Ty Tabor'a, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Shades", релиз которого намечен на четвертое марта на Rat

Pak Records.



Трек-лист:



01. Come Home



02. Shallow



03. Your Fantasy



04. What You're Thinking



05. Sister Genocide



06. Best Day In A While



07. Insane



08. One Drop Of Water



09. Doesn't Linger



10. Leaves Falling Down



11. Ashes (bonus track; CD and digital download only]



12. Political Nonsense (bonus track; CD and digital download only)



13. Ashes (Acoustic) (bonus track; CD and digital download only)













+0 -0



просмотров: 91