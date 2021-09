сегодня



Вокалист KING'S X выпускает сольник



Вокалист KING'S X Doug "dUg" Pinnick 15 октября выпустит новую сольную работу, "Joy Bomb", на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Jon Boy



02. A Long Way From Home



03. Key Changer



04. Equally Divided



05. I Can't Fight This Feeling



06. Like A Wolf



07. Social Distancing



08. Love And Fear



09. Long Live Love



10. Slaves



11. The Poison



12. Making Sense Of The Bones



13. Like A Wolf (Reprise)







