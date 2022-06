28 июн 2022



Новая песня KING'S X



"Let It Rain", новая песня KING'S X, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Three Sides Of One", релиз которого намечен на второе сентября.



Трек-лист:



01. Let It Rain (04:28)

02. Flood Pt. 1 (03:03)

03. Nothing But The Truth (06:03

04. Give It Up (02:59

05. All God's Children (05:32)

06. Take The Time (03:45)

07. Festival (03:30)

08. Swipe Up (03:46)

09. Holidays (03:22)

10. Watcher (03:43)

11. She Called Me Home (03:57)

12. Every Everywhere (02:40)







