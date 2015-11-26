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KING'S X не выпустят ничего до тура



Вокалист KING'S X Doug Pinnick в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Я сочинил 25, Ty и Jerry тоже кое-что предложили, и мы отобрали 17 тем для альбома. Все они не войдут в окончательный вариант, но большая часть — точно. Michael Parnin в настоящий момент занят сведением материала. Но мы не будет выпускать пластинку, пока не стартуют туры».







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