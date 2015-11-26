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King's X

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28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

7 май 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

28 мар 2013 : 		 Вокалист KING'S X выпустит новый альбом

13 дек 2012 : 		 Вокалист KING'S X выпустил рождественский сингл

31 окт 2012 : 		 Барабанщик KING'S X запишет сольный альбом

16 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X возобновил работу над сольным диском

6 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X: «Когда я вернусь, то буду лучше, чем когда-либо»

22 мар 2012 : 		 Барабанщик KING'S X выписан из больницы
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KING'S X не выпустят ничего до тура



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Вокалист KING'S X Doug Pinnick в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Я сочинил 25, Ty и Jerry тоже кое-что предложили, и мы отобрали 17 тем для альбома. Все они не войдут в окончательный вариант, но большая часть — точно. Michael Parnin в настоящий момент занят сведением материала. Но мы не будет выпускать пластинку, пока не стартуют туры».

KING





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