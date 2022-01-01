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*Новое видео BEHEMOTH 18
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
*Видео с текстом от METALLICA 11
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King's X

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31 июл 2022 : 		 PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X

28 июл 2022 : 		 Новая песня KING'S X

11 июл 2022 : 		 Гитарист KING'S X серьезно болен

28 июн 2022 : 		 Новая песня KING'S X

5 май 2022 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет осенью

2 мар 2022 : 		 Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»

21 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил новый сингл

5 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил первый сингл

31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной

27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу
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PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X



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PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X для исполнения композиции "We Were Born To Be Loved" — видео доступно ниже.

PAUL SHAFFER Joins KING'S X For Performance Of




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