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Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»



Ty Tabor в рамках недавнего интервью рассказал о новом материале группы:



«Мы записали его в течение 2019 года и продолжили работать над ним во время COVID, просто в отдельных студиях. Я добавил несколько дополнительных вокальных партий здесь [в моей студии] и ещё одну гитарную партию в одной из песен. И мы разослали кассеты. Jerry [Gaskill, барабаны] добавил ещё несколько вокальных партий. Doug [Pinnick, бас/вокал] добавил ещё несколько вокальных партий. А ещё на записи пел Wally Farkas [GALACTIC COWBOYS] — он добавил ещё несколько вокальных партий.



Но если не считать того, что всё это было сделано после того, как мы покинули Калифорнию, запись уже готова. Она уже сведена и сдана, и есть дата релиза. Альбом выйдет в этом году, я просто не могу сказать, когда. Это дело звукозаписывающей компании — объявлять обо всём этом, заниматься продвижением и всем остальным.



Но да, план таков: в этом году выйдет новый альбом, и это альбом, над которым мы работали усерднее, чем над всем, что мы делали с тех пор, как были очень молоды, и, как мне кажется, это лучшее, что мы сделали за очень долгое время».













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