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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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King's X

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6 дек 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии

21 сен 2022 : 		 Видео с текстом от KING'S X

5 сен 2022 : 		 DOUG PINNICK — о KING'S X: «Это никогда не было прибыльным занятием»

30 авг 2022 : 		 Новый сингл KING'S X

25 авг 2022 : 		 Вскрытие KING'S X

17 авг 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о влиянии на SOUNDGARDEN, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

31 июл 2022 : 		 PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X

28 июл 2022 : 		 Новая песня KING'S X

11 июл 2022 : 		 Гитарист KING'S X серьезно болен

28 июн 2022 : 		 Новая песня KING'S X

5 май 2022 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет осенью

2 мар 2022 : 		 Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»

21 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил новый сингл

5 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил первый сингл

31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной

27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи
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Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии



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Doug "Dug" Pinnick в рамках беседы с Metallerium ответил на вопрос, насколько изменилась индустрия:

«Всё изменилось. [Смеётся]. Когда вышла наша первая пластинка, были MTV и радио, и все слушали только это. А теперь нет ни радио, ни MTV. Так что появились совершенно новый мир и несколько новых поколений подростков, которые по-другому смотрят на мир, имеют другой опыт, которого у меня никогда не будет.

Музыка всегда прогрессирует. В 1980-х годах изобрели драм-машину, и барабанщикам пришлось столкнуться с драм-машиной. Мы учимся всему, что попадается на нашем пути. Люди больше не покупают компакт-диски — они слушают стримы, а значит, на стриминге денег не заработать, поэтому ты едешь в тур, чтобы заработать деньги, и продаёшь свой мерч. Всегда есть способы сделать так, чтобы это заработало, если ты на самом деле хочешь этим заниматься».




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