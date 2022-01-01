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Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии



Doug "Dug" Pinnick в рамках беседы с Metallerium ответил на вопрос, насколько изменилась индустрия:



«Всё изменилось. [Смеётся]. Когда вышла наша первая пластинка, были MTV и радио, и все слушали только это. А теперь нет ни радио, ни MTV. Так что появились совершенно новый мир и несколько новых поколений подростков, которые по-другому смотрят на мир, имеют другой опыт, которого у меня никогда не будет.



Музыка всегда прогрессирует. В 1980-х годах изобрели драм-машину, и барабанщикам пришлось столкнуться с драм-машиной. Мы учимся всему, что попадается на нашем пути. Люди больше не покупают компакт-диски — они слушают стримы, а значит, на стриминге денег не заработать, поэтому ты едешь в тур, чтобы заработать деньги, и продаёшь свой мерч. Всегда есть способы сделать так, чтобы это заработало, если ты на самом деле хочешь этим заниматься».







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