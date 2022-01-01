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Новый альбом KING'S X выйдет осенью



KING'S X сообщили о том, что новая работа, тринадцатая по счету и первая за четырнадцать лет, будет выпущена второго сентября на InsideOut Music/Sony Music. Продюсером материала был Michael Parnin (RAGE AGAINST THE MACHINE, Mark Lanegan):



Doug "Dug" Pinnick: «Мне кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как мы выпустили последний альбом, и я готов к тому, чтобы мир услышал наше новейшее предложение. Надеюсь, в нем будет немного всего того, что вы любите в KING'S X — три стороны единого целого — это лучший способ описать его. Грув с нами».



Jerry Gaskill: «Это действительно случится! Новая пластинка скоро будет выпущена. Я счастлив работать с командой InsideOut/Sony Music. Я доволен записью. Я счастлив, что все смогут ее услышать. Это радостный день. Или, по крайней мере, я так считаю. Надеюсь, вам понравится».



Ty Tabor: «У меня давние отношения с InsideOut, и я очень рад, что InsideOut/Sony выпускает новый альбом KING'S X».







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