Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 60
*Новое видео ARCH ENEMY 53
*DEE SNIDER — о главе Spotify: «Эталонный болван» 43
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 33
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 32
[= ||| все новости группы



*

King's X

*



27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

7 май 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

28 мар 2013 : 		 Вокалист KING'S X выпустит новый альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»



*
zoom
*
* *
Doug "dUg" Pinnick в рамках недавней беседы высказался по вопросу поляризации общества:

«То, что постоянно вертится у меня в голове, когда речь идёт о моих отношениях с людьми, — это всегда понимание того, из чего они исходят, чтобы я мог понять, что они делают, вместо того чтобы злиться или расстраиваться, и мы могли бы выразить свои чувства, чтобы научиться жить друг с другом так, чтобы не было конфликтов. И я всегда ищу новые способы установить мир — установить дружбу, я называю это так; я написал об этом песню давным-давно. И вся моя жизнь была такой — как стать хорошим другом людям? Ты узнаёшь их, ты понимаешь их, ты любишь их.

Мне было удобно общаться с людьми, соглашаться и не соглашаться, и всё в порядке, и я чувствовал, что счастлив из-за этого; у меня было гораздо меньше драм и прочего. И вдруг появляется технология, и внезапно все мы смотрим на YouTube, на своих телефонах или ещё где-нибудь, и Большой Брат наблюдает за всем, что мы делаем, а потом скармливает нам всё, что мы смотрим. И вот уже сколько лет — 10 лет или около того, как всё это начало происходить. И мы довели людей до того, что нет ни одного человека, который разговаривает по телефону и имеет ту же реальность, что и вы, — ни одного человека. И всё, о чём бы вы ни подумали, вы можете найти сообщество, которое примет вас и попросит жить с ними и принимать их веру до тех пор, пока вы не будете поглощены ею. А потом внезапно вы никому не доверяете, и мы вернулись к племенным сообществам. Вот что сделал Интернет — он создал племена, как когда мы были пещерными людьми».

Далее Pinnick сказал, что проблема с социальными медиа, которые усиливают моральные и эмоциональные послания и одновременно организуют людей в цифровые сообщества, основанные на племенных конфликтах, вряд ли изменится в ближайшее время:

«Я не вижу никакого выхода. На данный момент я не вижу никакого выхода. Даже если они отключат все наши компьютеры, у нас уже есть собственные племена. И ни одно из них никогда не будет открыто для внешнего влияния. Давайте начнём с религии до конца. С ней покончено. Единственное, что, на мой взгляд, может изменить ситуацию — это потоп или вторжение инопланетян, когда мы все утратим бдительность и пойдем сражаться за человечество, — какой-нибудь объединяющий кризис».

KING





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Tomahawk


27 окт 2021, 14:47		На Дарксайде тоже?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 206

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом