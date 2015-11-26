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Вокалист KING'S X : «Интернет порождает племена, как в каменном веке»



Doug "dUg" Pinnick в рамках недавней беседы высказался по вопросу поляризации общества:



«То, что постоянно вертится у меня в голове, когда речь идёт о моих отношениях с людьми, — это всегда понимание того, из чего они исходят, чтобы я мог понять, что они делают, вместо того чтобы злиться или расстраиваться, и мы могли бы выразить свои чувства, чтобы научиться жить друг с другом так, чтобы не было конфликтов. И я всегда ищу новые способы установить мир — установить дружбу, я называю это так; я написал об этом песню давным-давно. И вся моя жизнь была такой — как стать хорошим другом людям? Ты узнаёшь их, ты понимаешь их, ты любишь их.



Мне было удобно общаться с людьми, соглашаться и не соглашаться, и всё в порядке, и я чувствовал, что счастлив из-за этого; у меня было гораздо меньше драм и прочего. И вдруг появляется технология, и внезапно все мы смотрим на YouTube, на своих телефонах или ещё где-нибудь, и Большой Брат наблюдает за всем, что мы делаем, а потом скармливает нам всё, что мы смотрим. И вот уже сколько лет — 10 лет или около того, как всё это начало происходить. И мы довели людей до того, что нет ни одного человека, который разговаривает по телефону и имеет ту же реальность, что и вы, — ни одного человека. И всё, о чём бы вы ни подумали, вы можете найти сообщество, которое примет вас и попросит жить с ними и принимать их веру до тех пор, пока вы не будете поглощены ею. А потом внезапно вы никому не доверяете, и мы вернулись к племенным сообществам. Вот что сделал Интернет — он создал племена, как когда мы были пещерными людьми».



Далее Pinnick сказал, что проблема с социальными медиа, которые усиливают моральные и эмоциональные послания и одновременно организуют людей в цифровые сообщества, основанные на племенных конфликтах, вряд ли изменится в ближайшее время:



«Я не вижу никакого выхода. На данный момент я не вижу никакого выхода. Даже если они отключат все наши компьютеры, у нас уже есть собственные племена. И ни одно из них никогда не будет открыто для внешнего влияния. Давайте начнём с религии до конца. С ней покончено. Единственное, что, на мой взгляд, может изменить ситуацию — это потоп или вторжение инопланетян, когда мы все утратим бдительность и пойдем сражаться за человечество, — какой-нибудь объединяющий кризис».







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