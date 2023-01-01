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PARADISE LOST перезапишут "Icon"
42
Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL...
19
Новая песня IMMORTAL
16
Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY
16
Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст...
14
все новости группы
King's X
США
Hard Rock
Heavy Metal
http://www.kingsxonline.com
Myspace:
http://www.myspace.com/kingsx
29 май 2023
:
Видео с выступления KING'S X
17 май 2023
:
Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами
6 дек 2022
:
Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии
21 сен 2022
:
Видео с текстом от KING'S X
5 сен 2022
:
DOUG PINNICK — о KING'S X: «Это никогда не было прибыльным занятием»
30 авг 2022
:
Новый сингл KING'S X
25 авг 2022
:
Вскрытие KING'S X
17 авг 2022
:
Вокалист KING'S X — о влиянии на SOUNDGARDEN, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS
31 июл 2022
:
PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X
28 июл 2022
:
Новая песня KING'S X
11 июл 2022
:
Гитарист KING'S X серьезно болен
28 июн 2022
:
Новая песня KING'S X
5 май 2022
:
Новый альбом KING'S X выйдет осенью
2 мар 2022
:
Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»
21 фев 2022
:
Гитарист KING'S X представил новый сингл
5 фев 2022
:
Гитарист KING'S X представил первый сингл
31 янв 2022
:
Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»
26 янв 2022
:
Гитарист KING'S X выпустит альбом весной
27 окт 2021
:
Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»
18 окт 2021
:
Новый альбом KING'S X выйдет в новом году
4 окт 2021
:
Новое видео вокалиста KING'S X
14 сен 2021
:
Вокалист KING'S X выпускает сольник
29 июн 2021
:
KING'S X заняты мастерингом
28 апр 2021
:
KING'S X не выпустят ничего до тура
20 окт 2019
:
KING'S X отменили выступления
31 авг 2019
:
KING'S X отменили тур по Европе
11 июн 2019
:
Коллекционное издание книги King's X
17 апр 2019
:
KING'S X приступили к записи
4 мар 2019
:
KING'S X начнут запись весной
18 дек 2018
:
Биография KING'S X выйдет зимой
9 окт 2018
:
KING'S X выпустят студийный альбом
31 авг 2018
:
KING'S X решились на альбом
15 авг 2018
:
KING'S X могут выпустить альбом
23 апр 2018
:
Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу
20 июн 2017
:
Видео с выступления KING'S X
15 янв 2015
:
KING'S X планируют переиздания
23 дек 2014
:
Вокалист KING'S X выпустит DVD
25 сен 2014
:
Барабанщик KING'S X идет на поправку
13 сен 2014
:
Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ
3 дек 2013
:
Вокалист KING'S X о своем здоровье
29 ноя 2013
:
У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами
7 авг 2013
:
Видео вокалиста KING'S X
7 май 2013
:
Видео вокалиста KING'S X
28 мар 2013
:
Вокалист KING'S X выпустит новый альбом
13 дек 2012
:
Вокалист KING'S X выпустил рождественский сингл
31 окт 2012
:
Барабанщик KING'S X запишет сольный альбом
16 апр 2012
:
Барабанщик KING'S X возобновил работу над сольным диском
6 апр 2012
:
Барабанщик KING'S X: «Когда я вернусь, то буду лучше, чем когда-либо»
22 мар 2012
:
Барабанщик KING'S X выписан из больницы
27 фев 2012
:
Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ
19 ноя 2010
:
Концертная песня KING'S X доступна для скачивания
23 окт 2010
:
Трейлер нового DVD KING'S X
12 окт 2010
:
Детали концертного релиза KING'S X
27 авг 2010
:
KING'S X выпустят "Live Love in London"
14 июл 2010
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Гитарист KING'S X выпустил два альбома
6 ноя 2008
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Новое видео KING'S X
3 июн 2008
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Альбом KING'S X снова засветился в чартах The Billboard 200
24 мар 2007
:
Гитарист KING'S X о новом альбоме "он должен стать великим!"
сегодня
Видео с выступления KING'S X
Видео с выступления KING'S X, которое состоялось 27 мая в RISE Rooftop, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже.
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просмотров: 142
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет