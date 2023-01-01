Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист TOOL прикинулся драг-квин 10
*DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



*

King's X

*



29 май 2023 : 		 Видео с выступления KING'S X

17 май 2023 : 		 Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами

6 дек 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о переменах в индустрии

21 сен 2022 : 		 Видео с текстом от KING'S X

5 сен 2022 : 		 DOUG PINNICK — о KING'S X: «Это никогда не было прибыльным занятием»

30 авг 2022 : 		 Новый сингл KING'S X

25 авг 2022 : 		 Вскрытие KING'S X

17 авг 2022 : 		 Вокалист KING'S X — о влиянии на SOUNDGARDEN, PEARL JAM и ALICE IN CHAINS

31 июл 2022 : 		 PAUL SHAFFER присоединился на сцене к KING'S X

28 июл 2022 : 		 Новая песня KING'S X

11 июл 2022 : 		 Гитарист KING'S X серьезно болен

28 июн 2022 : 		 Новая песня KING'S X

5 май 2022 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет осенью

2 мар 2022 : 		 Гитарист KING'S X — о новом альбоме: «Это лучшее, что я сделал за долгое время»

21 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил новый сингл

5 фев 2022 : 		 Гитарист KING'S X представил первый сингл

31 янв 2022 : 		 Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложиться с другим мужчиной; это мерзость. А я ведь из таких, и как быть?»

26 янв 2022 : 		 Гитарист KING'S X выпустит альбом весной

27 окт 2021 : 		 Вокалист KING'S X: «Интернет порождает племена, как в каменном веке»

18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с выступления KING'S X



zoom
Видео с выступления KING'S X, которое состоялось 27 мая в RISE Rooftop, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 142

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом