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King's X

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18 окт 2021 : 		 Новый альбом KING'S X выйдет в новом году

4 окт 2021 : 		 Новое видео вокалиста KING'S X

14 сен 2021 : 		 Вокалист KING'S X выпускает сольник

29 июн 2021 : 		 KING'S X заняты мастерингом

28 апр 2021 : 		 KING'S X не выпустят ничего до тура

20 окт 2019 : 		 KING'S X отменили выступления

31 авг 2019 : 		 KING'S X отменили тур по Европе

11 июн 2019 : 		 Коллекционное издание книги King's X

17 апр 2019 : 		 KING'S X приступили к записи

4 мар 2019 : 		 KING'S X начнут запись весной

18 дек 2018 : 		 Биография KING'S X выйдет зимой

9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

7 май 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

28 мар 2013 : 		 Вокалист KING'S X выпустит новый альбом

13 дек 2012 : 		 Вокалист KING'S X выпустил рождественский сингл
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Новый альбом KING'S X выйдет в новом году



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Doug Pinnick в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом KING'S X:

«Он прошёл мастеринг. Он находится в звукозаписывающей компании, и они начинают кампанию. Мы не торопимся, потому что пытаемся разобраться со всей этой историей с COVID и всем, что происходит. Мы хотим выпустить альбом, не отвлекаясь на всякие неприятности, болезни в дороге и прочие споры. Мы просто хотим подождать ещё немного и сделать всё правильно».

На вопрос о том, когда же стоит ждать альбом, он ответил:

«В 2022-м. И пока более конкретно я ответить не могу. Просто потому, что мы понятия не имеем, как будут развиваться события. Люди и так давно ждут (смеётся). Это ужасно, но надеюсь, что хорошую вещь стоит подождать. Потому что мы не выпускали альбома уже лет 13–14–15 — я, честно сказать, сбился со счёта».

KING





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