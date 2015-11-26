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Новый альбом KING'S X выйдет в новом году



Doug Pinnick в рамках недавнего интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом KING'S X:



«Он прошёл мастеринг. Он находится в звукозаписывающей компании, и они начинают кампанию. Мы не торопимся, потому что пытаемся разобраться со всей этой историей с COVID и всем, что происходит. Мы хотим выпустить альбом, не отвлекаясь на всякие неприятности, болезни в дороге и прочие споры. Мы просто хотим подождать ещё немного и сделать всё правильно».



На вопрос о том, когда же стоит ждать альбом, он ответил:



«В 2022-м. И пока более конкретно я ответить не могу. Просто потому, что мы понятия не имеем, как будут развиваться события. Люди и так давно ждут (смеётся). Это ужасно, но надеюсь, что хорошую вещь стоит подождать. Потому что мы не выпускали альбома уже лет 13–14–15 — я, честно сказать, сбился со счёта».







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